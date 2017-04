Le conseiller municipal Dominic Lévesque quittera la vie politique au terme du présent mandat

Après avoir passé huit ans à titre de principal responsable des finances de la Ville de Boucherville, le conseiller municipal Dominic Lévesque entend quitter la vie politique en novembre prochain lorsque son mandat sera terminé. «Comme élu, j’ai vécu l’une des plus belles expériences de ma vie et la réalisation de l’un de mes rêves. J’ai été honoré de siéger au conseil municipal de la Ville de Boucherville et de faire partie de l’Équipe Jean Martel. J’ai savouré chaque seconde de mon engagement. Toutefois, après 8 ans d’une vie publique vécue avec passion et intensité, je ressens le besoin de passer à une autre étape de ma vie » affirme Dominic Lévesque.

Sa décision s’inscrit dans un tournant qu’il a pris à l’automne 2016. « En septembre dernier, j’ai débuté des études universitaires de 3e cycle en vue d’obtenir un doctorat en administration. J’ai envie de pousser à fond ma curiosité pour la recherche en gestion et de partager mon expérience comme chargé de cours. Pour moi, le doctorat et l’enseignement seront la réalisation de deux autres de mes grands rêves. En plus de mes fonctions d’élu, je dirige une entreprise dans le domaine de la restauration comptant près de 500 employés. Comme les journées n’ont que 24 heures, j’ai du faire des choix et je suis serein face à ma décision. Toutefois, je tiens à être très clair. J’ai une grande affection et un immense respect pour le maire Jean Martel et pour l’ensemble des membres du conseil. De plus, je serai présent comme bénévole au coté de l’Équipe Jean Martel lors de la prochaine campagne électorale», tient à préciser M. Lévesque.

Le conseiller du district 5 retient de son expérience en politique l’aspect humain des responsabilités qui lui ont incombées. En plus de voir au bon équilibre des finances de la municipalité, aux ressources et technologies de même qu’aux communications, il a été dans un élément qui lui a toujours tenu à coeur en étant le porte-parole des dossiers de bénévolat. Il est également membre de la commission des jumelages. À l’agglomération de Longueuil, il est l’ambassadeur de Boucherville comme coprésident de la Commission des finances, de l’administration et du budget.

Avec ce départ annoncé, le maire Martel perd un allié de taille : son bras droit. « Dominic Lévesque a eu une contribution significative au sein de notre équipe. Au fil des ans, nous avons pu compter sur ses sages conseils, son approche humaine, son engagement pour la qualité de vie et sa passion pour livrer la marchandise. Plus qu’un homme de chiffres, Dominic est aussi un homme de cœur. Au nom du conseil municipal, je le remercie pour ces huit années passées parmi nous », soutient M. Martel.

À l’aube de la prochaine campagne électorale, le maire aura à dénicher au moins deux candidats pour compléter son équipe, l’un pour remplacer M. Lévesque, l’autre en raison du départ de Yan Savaria Laquerre devenu conseiller indépendant dans le district 1 Marie-Victorin. Ces nouvelles têtes devraient être connues en juin.

De son côté, Dominic Lévesque tient à remercier tous ceux qui l’ont accompagné pendant ses deux mandats à titre de conseiller municipal. « Aux citoyens du district 5 La Seigneurie, à l’ensemble des citoyens de Boucherville, aux membres du conseil municipal, aux employés municipaux, à tous ceux qui ont croisé ma route pendant ces huit dernières années, à mes amis, à ma famille et spécialement à celui qui est devenu, au fil des ans, mon ami le maire Jean Martel, je tiens tous à vous exprimer ma plus profonde reconnaissance et mes plus sincères remerciements pour votre confiance et votre appui.»