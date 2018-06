Le conseil municipal remet des prix Coup de chapeau

Ordre du mérite

(Communiqué de presse) Lors de la séance publique du 11 juin dernier, le conseil municipal a remis trois prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite. Pour l’occasion, Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-parole du projet, a remis, en compagnie du maire Jean Martel, cette distinction réservée aux candidats qui ont fait leur marque à Boucherville.

Le premier Coup de chapeau a été remis à une romancière prolifique bouchervilloise. Auparavant directrice des communications de TV5 Monde et rédactrice en chef du Magazine de la Place des Arts, Marie-Josée Poisson a délaissé sa carrière professionnelle en communications pour réaliser un rêve, celui de devenir une écrivaine à part entière. Passionnée d’histoire, elle a mis cinq ans de recherche afin d’écrire le premier roman de son œuvre littéraire Liées par le sang qui se veut une trilogie de romans historiques et d’enquêtes généalogiques fictives. Le tome 1 : Secret de la marquise et le tome 2 : Les cahiers oubliés maintenant publiés, Marie-Josée Poisson entreprendra l’écriture du tome 3 cet automne. La sortie est prévue au printemps 2020.

Le deuxième Coup de chapeau a été octroyé à l’auteur Luis Zuniga en raison de sa nomination en tant que personnalité de l’année lors de la 6e édition du Top 20 de la Diversité. Ce palmarès fait découvrir des Québécois d’exception évoluant dans différentes sphères d’activité de la société. Luis Zuniga a été honoré avec 19 autres lauréats dont Marina Orsini, Christine Saint-Pierre, Valérie Plante, Chantal Petitclerc, Bruny Surin pour ne nommer que ceux-là, lors du Gala des Lys de la diversité le 28 mai dernier qui récompense les talents de la diversité en présence d’acteurs de premier plan du Québec. Cette reconnaissance avait pour but de souligner le travail qu’il a accompli depuis les 30 dernières années sur la diversité au Québec. Ce Bouchervillois d’adoption et originaire du Chili a joué un rôle marquant dans l’évolution des droits de la personne au Québec, il est le créateur du mot « accentisme » qui désigne le concept de discrimination fondée sur l’accent.

Et finalement, le Club photo de Boucherville s’est vu remettre le dernier Coup de chapeau pour souligner son 40e anniversaire d’existence et pour le très convoité titre de « Club photo de l’année » remporté dans le cadre du concours Interclubs Mongeon-Pépin pour une deuxième année consécutive. Trente-sept clubs de photographes amateurs y ont participé. Cette reconnaissance témoigne de la grande qualité des images produites par les membres du club. Félicitations!

« En mon nom personnel et au nom du conseil municipal de la Ville de Boucherville, permettez-moi de vous adresser mes plus sincères félicitations pour l’ensemble de vos réalisations. Par cette reconnaissance ce soir, nous souhaitons souligner la fierté de vous compter parmi nos citoyens. », a mentionné le maire Jean Martel lors de cette cérémonie protocolaire.

« Le mot diversité est un mot qui me touche et qui est beau de sens. Chacun possède une individualité qui lui est propre et ce soir, nous en avons fait une fois de plus l’expérience avec chacune de vos réalisations. Vous possédez des caractéristiques qui vous rendent tel que vous ne puissiez être confondu avec un autre. Vous êtes des lauréats dotés d’un caractère particulièrement exceptionnel et original. », de mentionner Mme Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-parole du projet.

L’Ordre du mérite

Rappelons que l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville récompense le dévouement et l’engagement de personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont fait rayonner la municipalité ou ont contribué au mieux-être de la communauté tant au niveau local, régional, national, qu’international.

Le Coup de chapeau

Cette distinction, remise à la discrétion du maire, est réservée aux candidats qui ont fait leur marque à Boucherville.

Source : Ville de Boucherville