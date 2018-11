Le conseil municipal félicite le Varennois Jean Poulin, récipiendaire du prix Dollard-Morin

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal offre toutes ses félicitations à monsieur Jean Poulin, président de l’Association de baseball de Varennes qui s’est vu décerner le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin lors d’une cérémonie officielle à l’Assemblée nationale du Québec, le 16 novembre dernier.

« Nous saluons le travail et l’implication de monsieur Poulin au sein de l’Association de baseball de Varennes et nous considérons que ce prix est hautement mérité. Par son dynamisme, ses idées novatrices et son dévouement, il a su rassembler autour de lui joueurs et bénévoles qui font de son association un exemple à suivre », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin est mis en oeuvre par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en collaboration avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, Sports-Québec et l’Association québécoise du loisir municipal. Pour plus d’information : http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/prix-du-benevolat-en-loisir-et-en-sport-dollard-morin/