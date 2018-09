Le conseil municipal entérine le plan stratégique de la Commission des jumelages

Les élus municipaux ont entériné le plan stratégique de la Commission des jumelages lors de la récente séance mensuelle, la semaine dernière. Cet exercice de planification qui s’échelonne de 2018 à 2021identifie les objectifs que cette table de travail désire se fixer pour les trois prochaines années. De prime abord, cette commission entend accorder priorité en 2019 au 30e anniversaire de jumelage entre Les Abymes (en Guadeloupe) et Boucherville. En 2020, elle consacrera ses énergies au jumelage avec Mortagne au Perche (France).

En parallèle avec l’élaboration de son plan stratégique, l’organisme a mis sur pied 11 comités qui auront différentes responsabilités liées aux activités de jumelage. Chacun de ces comités aura un responsable pour voir au bon fonctionnement des dossiers en cours.

La Commission des jumelages de Boucherville a pour mandat de proposer des projets qui favoriseront et dynamiseront les échanges entre les résidents de Boucherville et d’autres communautés internationales, notamment avec les villes de Mortagne-au-Perche, Kingston , Les Abymes et Trois- Rivières de même qu’avec les communautés autochtones qui ont contribué à l’histoire de la municipalité. Ces projets devront soit pourvoir au rayonnement économique et culturel des entreprises et des artistes locaux, soit contribuer au développement éducatif ou sportif des jeunes, soit favoriser la diffusion des connaissances historiques, la valorisation du patrimoine de Boucherville ou la diffusion de l’expertise de l’administration publique et de la démocratie, ou encore, de tout autre projet humanitaire visant à développer une solidarité internationale. Cette commission a joué un rôle significatif dans la communauté lors des festivités du 350e anniversaire de Boucherville, l’an dernier.