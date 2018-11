Le conseil municipal de Varennes remercie Lyne Beaulieu pour sa grande implication

Crédit photo : Courtoisie

Lors de la séance publique du conseil municipal du 5 novembre dernier, la conseillère Lyne Beaulieu a annoncé qu’elle quitte son poste d’élue du district numéro 2, La Sitière. Celle-ci a accepté de relever un nouveau défi et oeuvra dorénavant à titre d’attachée politique auprès de la nouvelle députée de Verchères, madame Suzanne Dansereau.

De façon unanime, les membres du conseil municipal la remercient chaleureusement pour l’ensemble de ses réalisations ainsi que pour ses nombreuses implications dans les neuf dernières années.

« Lyne a éprouvé un grand plaisir à travailler auprès des employés municipaux et a collaboré à plusieurs décisions importantes, entre autres, en matière de sécurité publique. Son attitude joviale a toujours été appréciée. Un des moments marquants qui me revient en tête est celui où elle a accepté de relever sans hésitation le défi tête rasé au profit de Leucan il y a quelques années », a affirmé avec émotion le maire Damphousse qui a conclu en lui souhaitant le meilleur des succès pour l’avenir.