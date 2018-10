Le conseil municipal de Varennes félicite la nouvelle députée de Verchères Suzanne Dansereau

Le conseil municipal de Varennes offre ses sincères félicitations à la candidate de la Coalition avenir Québec nouvellement élue, madame Suzanne Dansereau.

« Nous avons eu l’occasion de travailler conjointement avec Suzanne dans plusieurs dossiers régionaux lorsqu’elle était mairesse de Contrecoeur et nous avons confiance qu’elle saura représenter dignement les intérêts des citoyens de la circonscription », affirme le maire Martin Damphousse en ajoutant que les élus varennois lui offrent leur entière collaboration pour mener à bien les mandats qu’elle aura à accomplir dans les prochaines années.

Le conseil municipal tient également à remercier le député sortant, Stéphane Bergeron, pour le travail qu’il a accompli au bénéfice des citoyens de Verchères. « Nous lui transmettons nos meilleurs voeux pour l’avenir et lui disons merci pour ces nombreuses années de présence et de dévouement au service de la population », conclut le maire Martin Damphousse.