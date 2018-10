Le conseil municipal de Sainte-Julie réagit aux résultats de l’élection dans le comté de Verchères

Crédit photo : Archives

Au lendemain de l’élection du 1er octobre, le conseil municipal de Sainte-Julie félicite la nouvelle députée du comté de Verchères, Mme Suzanne Dansereau, remercie l’ensemble des candidats pour leur contribution à la démocratie et souligne les accomplissements du député sortant, M. Stéphane Bergeron.

« Mme Dansereau a été mairesse de Contrecoeur pendant 16 ans et préfète de la MRC de Marguerite-D’Youville de 2013 à 2017. La connaissant bien, nous savons qu’elle sera à l’écoute des besoins présents dans son comté et qu’elle saura travailler en étroite collaboration avec les conseils municipaux pour y répondre. Nous la félicitons donc chaleureusement et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions en lui rappelant qu’elle peut compter sur notre entière collaboration», commente la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Elle se réjouit également de constater que sept personnes se sont portées candidates dans la circonscription et elle les remercie d’avoir pris part à cet exercice démocratique.

Une pensée particulière pour le député sortant

La mairesse de Sainte-Julie tient également à souligner tout le travail accompli par M. Stéphane Bergeron qui oeuvrait à titre de député du comté de Verchères depuis 2005. « Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a servi les citoyens de sa circonscription avec coeur, dévouement et détermination tout au long de ses cinq mandats. Il a passé de très nombreuses heures sur le terrain et négligé aucun effort pour mener sa mission à bien. Je tiens donc à lui transmettre nos remerciements les plus sincères », ajoute Mme Roy.

Mme Roy rencontrera prochainement la nouvelle députée afin de discuter de plusieurs enjeux locaux, dont la fluidité de la circulation sur les autoroutes, le financement adéquat des infrastructures locales, incluant un futur centre communautaire, et l’autonomie municipale.