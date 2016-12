Le compte de taxes résidentielles demeure gelé pour la quatrième fois en cinq ans à Boucherville

Budget de 109,6 M $ en 2017

° Hausse de 1% au secteur commercial et industriel

Pour la dernière année du présent mandat, l’administration du maire Martel décrète un gel de taxes au secteur résidentiel – le quatrième en cinq ans – et une augmentation de 1% pour le secteur commercial et industriel en 2017. Le nouveau budget s’élève à 109 560 000 $, en hausse de 1 333 000 sur celui de 2016, soit 1,2% de plus.

Le conseiller municipal Dominic Lévesque, responsable de l’équipe ayant élaboré le budget, explique ce qui a permis de geler les taxes résidentielles une fois de plus par trois raisons principales : une réduction des dépenses mixtes de 2,4 M $ depuis 2014 à l’agglomération de Longueuil, le maintien du pacte fiscal signé en 2007 et le rabaissement important de la dette municipale effectué au cours des cinq dernières années. La dette passera à 97,8 M $ à la fin décembre. Elle se chiffrait à 120,4 M $ à la fin de l’année 2011, ce qui représente une réduction de 22,6 M $ sur cinq ans.

Pour 2017, le taux de taxation au secteur résidentiel a été fixé à 0,6241 par 100 $ d’évaluation. La tarification pour l’eau passe de 195 $ à 205 $, soit 10 $ en plus. En revanche, la taxe sur les ordures et le recyclage est abaissée de 10 $, passant de 261 $ à 251 $. La valeur moyenne d’une propriété à Boucherville atteint 399 800 $; il en coûtera 2951 $ pour régler le compte de taxes municipales.

Dépenses

Au chapitre des dépenses, 60,9 M $ sont attribués au plan local tandis que le reste est versé aux quote-parts de l’agglomération et à la CMM. Au programme triennal d’immobilisations, la Ville compte injecter 29,6 M $ en 2017 pour divers projets. Parmi ceux-ci, réfection de rues et de pavage, ajout d’un lien pédestre au parc de la Futaie et aménagement de la piste cyclable le long du fleuve, entre Longueuil et Boucherville et ajout d’un écran antibruit près de la route 132. Les rues concernées par les travaux prévus regroupent Le Baron, Louis-Quévillon, Nicolas-Manny, des Abbés-Primeau, Pierre-Davignon et de Rouen. La réfection du trottoir du viaduc traversant la route 132, le long du boulevard Montarville, est également inclus. À noter que la Ville ne procédera pas à l’ouverture de nouvelles rues l’an prochain, à moins d’une opportunité qui le nécessiterait.

Le budget comporte aussi des sommes pour la poursuite des travaux du centre sportif, du plan d’action de lutte à l’agrile du frêne, de la refonte du plan d’urbanisme et du Plan de développement durable de la collectivité.

«Fidèle à nos engagements, ce budget 2017 vise à compléter des projets rassembleurs entamés au cours des dernières années tels que la construction du nouveau centre sportif Pierre-Laporte dont l’ouverture est prévue vers la fin de l’été prochain et le soutien à la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville», a mentionné le maire Martel.