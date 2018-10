Le Collège Français trébuche face aux Forts

Crédit photo : Photo: Yves Sansoucy.

(Communiqué) Fort d’une victoire de 8-6 la veille face aux Braves, à Valleyfield, le Collège Français de Longueuil revenait au Colisée Jean-Béliveau vendredi soir, alors qu’il était l’hôte de la première manche de la bataille de la 112, recevant la visite des Forts de Chambly.

En première période, Jérôme Lafond a repéré William Duperron. Ce dernier en a profité pour s’échapper et ouvrir la marque, un cinquième but pour lui cette saison. Quelques minutes plus tard, alors que les Forts étaient à court d’un homme, l’ancien du CF Alexandre Oligny-Root a soutiré la rondelle à un défenseur. Samuel Monette s’est échappé à son tour pour créer l’égalité. Oligny-Root a à nouveau profité des largesses de la défense du CF quelques minutes plus tard, créant un revirement en zone neutre pour lui aussi s’amener seul devant Philippe Savard-Masse. Un deuxième but pour lui cette saison et après 20 minutes, Longueuil tirait de l’arrière 2-1.

Un seul but en deuxième, alors que Zachary Brooks a profité d’un avantage numérique pour porter la marque à 3-1. En toute fin de troisième, le défenseur Daniel Brassard s’est amené dans l’enclave, décrochant un tir précis qui a réduit l’écart à 1 but. Dans les dernières secondes du match, les joueurs de Jean-Philippe Hamel ont tenté une poussée ultime sur le filet d’Olivier Chalifour, mais ce fut malheureusement trop peu trop tard, les Forts se sauvent avec la victoire par la marque de 3-2.

«On a été affreux dans certaines facettes de notre jeu alors qu’on a encore une fois donné des buts à l’adversaire, a déclaré l’entraîneur-chef Jean-Philippe Hamel après le match. Ça nous a coûté le match. Ç’avait passé près de nous coûter le match hier à Valleyfield, mais ça nous l’a coûté ce soir.»

Le défenseur Philippe Chapleau, qui était revenu au jeu jeudi soir après 5 matchs sur la liste des blessés, a reconnu que le jeu de puissance a fait défaut. «On est sorti vraiment mal en début de match, et le but qu’on a accordé en avantage numérique nous a probablement couté le match.» En effet, le Collège Français a terminé le match avec aucun but en sept avantage numériques, mais à en plus accordé un but.

Les Longueuillois auront une semaine pour se préparer à leur prochain match. Ils disputeront deux matchs sur la route le week-end prochain, soit à Gatineau le 12 octobre, et à Granby le 14. Le Collège Français sera de retour au Colisée vendredi le 19 octobre prochain, recevant la visite des Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon.