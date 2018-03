Le Collège Français de Longueuil accède à la demi-finale

Les séries éliminatoires de la Coupe NAPA, trophée emblématique de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, vont bon train depuis deux semaines. Le Collège Français de Longueuil, après une semaine de repos, a amorcé la série quart-de-finale la semaine dernière, face aux Rangers de Montréal-Est.

Les deux premiers matchs de la série, disputés le dimanche 11 mars au Colisée Jean-Béliveau et le mardi 13 mars à l’aréna Rodrigue-Gilbert de Pointe-aux-Trembles, ont été chaudement disputés. Dans les deux cas, l’écart fût d’un seul point, mais le CF a su tenir bon pour prendre les devants 2-0 dans la série, remportant le match 1 par la marque de 4-3, et le match 2 par la marque de 5-4.

De retour au Colisée Jean-Béliveau pour le match 3, le vendredi 16 mars, le CF a vu les Rangers prendre les devants pour la première fois de la série, alors qu’ils menaient 2-1 après 2 périodes. Mais les joueurs de Pierre Pétroni ont ouvert la machine en troisième, et propulsés par les deux nouveaux venus, Simon Gravel et William Lemay, le CF a inscrit 6 buts sans riposte, pour l’emporter 7-2.

Puis, le dimanche 18 mars, alors que les Rangers retrouvaient le Centre Récréatif Édouard-Rivest, le Collège Français a été sans pitié dans le match numéro 4. Menant 10-0 après 2 périodes de jeu, le CF a rossé les Rangers par la marque de 13-2, pour balayer la série quart-de-finale en 4 matchs. William Lemay a connu une soirée de rêve, avec 4 buts et 1 passe.

Deuxième meilleur marqueur de la LHJAAAQ durant la saison régulière, Vincent Chapleau a poursuivi son bon travail, récoltant 2 buts et 11 mentions d’aide en 4 matchs. William Jacques, promu sur le premier trio en l’absence de Maxime Chagnon, a également bien performé, avec 3 buts et 6 mentions d’aide. Jason Lanoue a également connu toute une série, avec une fiche de 5 buts et 3 aides. Finalement, les deux nouveaux venus, Simon Gravel (2-1) et William Lemay (5-3), qui ont évolué avec les Lauréats du Cégep de St-Hyacinthe dans la Ligue collégiale du Québec, ont fait sentir leur présence de grande façon avec un total de 11 points en 2 matchs.

Le Collège Français de Longueuil doit maintenant attendre pour connaître ses prochains adversaires. Si les Inouk de Granby remportent leurs séries, ils seront les adversaires pour la série demi-finale de la Coupe NAPA. Dans le cas où Granby s’inclinent, le CF affrontera le gagnant de la série entre les Panthères de St-Jérôme et les Flames de Gatineau. La série débutera mardi le 27 mars, 19h30, au Colisée Jean-Béliveau

Source : Communiqué, Collège Français