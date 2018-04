Le Collège Français accède à la grande finale

Crédit photo : Yves Sansoucy

L’équipe balaie les Inouk

(Communiqué de presse. Collège Françcais) Durant la dernière saison régulière, le Collège Français de Longueuil n’avait pas connu beaucoup de succès face aux Inouk de Granby. Les hommes de Pierre Petroni n’avaient remporté qu’une seule victoire en six rencontres. Plusieurs experts s’attendaient tout de même à ce que la série demi-finale entre les deux équipes soit très serrée.

Les hostilités ont débuté le mardi 27 mars dernier au Colisée Jean-Béliveau. Les locaux ont dominé tôt en début de match, menant 3-0 à un certain moment en deuxième, et 5-1 en troisième, pour finalement remporter le premier match 5-2. Vincent Chapleau a à nouveau excellé, avec 2 buts et 2 passes. Jason Lanoue, William Jacques et Simon Gravel ont été les autres marqueurs, alors que Samuel Sénécal a récolté deux mentions d’aide.

Le vendredi suivant, les deux équipes croisaient le fer à nouveau au Colisée Jean-Béliveau. Dans un match extrêmement serré, il a fallu attendre la deuxième période pour voir un premier but. Vincent Chapleau a complété un jeu de William Jacques et de William Lemay. Les trois joueurs ont refait le même jeu avant la fin de la période pour doubler leur avance. Un but de William Leblanc en fin de match, privant ainsi Philippe Savard-Masse d’un jeu blanc. Mais le CF a tenu bon, l’emportant 2-1, et quittant le Colisée Jean-Béliveau avec une avance de 2 matchs à 0 dans la série.

Samedi dernier, la série se déplaçait au Centre sportif Léonard-Grondin de Granby, pour le match numéro 3. Les Inouk ont pris les devants du match pour la première fois de la série, menant 3-1 à un certain moment de la première période. Le CF est par contre parvenu à reprendre les devants en deuxième. Après avoir vu les Granbyens créer l’égalité en début de troisième, le CF a tenu bon, et fini par remporter le match par la marque de 6-5. Samuel Guilbault a connu une soirée de rêve, obtenant 3 buts et 2 mentions d’aide. 2 buts et 1 passe pour Maxime Chagnon et 1 but pour William Jacques. L’attaquant Jason Lanoue a également obtenu 3 mentions d’aide.

Mercredi soir, toujours au Centre Léonard-Grondin, le Collège Français avait une chance en or d’atteindre la finale. À court de solution, la troupe de Patrice Bosch n’a malheureusement jamais été dans le coup, s’inclinant par la marque de 5-0. Maxime Chagnon, William Duperron, Vincent Chapleau, Yanick Chagnon et Simon Gravel ont été les marqueurs pour le CF, mais la vedette du match a été sans contredit le gardien Philippe Savard-Masse. Le gardien recru a repoussé les 30 tirs dirigés vers lui, enregistrant son premier blanchissage des séries éliminatoires.

Donc, contre toute attente, le Collège Français de Longueuil balaie les honneurs de la série demi-finale, l’emportant en 4 matchs face aux Inouk de Granby. La troupe de Pierre Pétroni participera donc à une quatrième finale de la Coupe NAPA consécutive, une onzième dans son histoire.

Parmi les joueurs qui se sont illustrés, Vincent Chapleau a marqué 5 buts et obtenu 2 mentions d’aide dans cette série. Le vétéran attaquant cumule maintenant 7 buts dans les présentes séries. Le capitaine du CF, Maxime Chagnon, qui avait raté la série quart-de-finale en raison d’une blessure, a complété cette série avec une fiche de 3 buts et 3 passes. Le gardien Philippe Savard-Masse, de son côté, n’a accordé de 8 buts en 4 matchs, cumulant une excellente moyenne d’efficacité de 0.930.

Pour la deuxième année consécutive, la Finale de la Coupe NAPA opposera le Collège Français de Longueuil aux Cobras de Terrebonne. L’an dernier, les Cobras l’avaient emporté en 5 matchs, et le Collège Français voudra assurément prendre sa revanche. La série débutera à la Cité du Sport de Terrebonne, et devrait se dérouler du 13 au 27 avril prochain.