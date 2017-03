Le Club Lions de Boucherville remet 13 900 $ à sept organismes

Toujours disposé à soutenir des causes humanitaires et des organismes qui lui tiennent à coeur, le Club Lions de Boucherville a remis des dons d’une valeur globale de 13 900 $ à sept organismes de la région, lors d’un brunch tenu le 5 mars dernier. Les organismes qui se sont partagé cette somme regroupent le Comité d’entraide de Boucherville, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, le CC Escaut 750 Boucherville, le CC Escadron 711 Pierre-Boucher, la Fondation La Jemmerais de Varennes, le Conseil canadien des aveugles de Longueuil et la Maison La Source Sorel-Tracy. Sur la photo, les responsables du Club Lions en compagnie des représentants des récipiendaires.