Le Club d’aviron de Boucherville termine la saison à Saratoga

Des rameurs du Club d’aviron de Boucherville ont bouclé la saison en participant à la régate annuelle Head-of-the-Fish qui se tenait à Saratoga, dans l’État de New York, les 27 et 28 octobre dernier.

Le club s’est classé au onzième rang, sur trente-cinq, dans la catégorie double junior masculin. Timothé Payette et Charles-Étienne Tabet ont été rapides dans leur embarcation malgré des conditions météorologiques très difficiles.

« La température était très mauvaise. Il faisait froid, il pleuvait beaucoup et les vents étaient très forts, si bien que plusieurs compétitions ont été annulées pour des raisons de sécurité. Notre club qui était représenté dans quinze catégories n’a pu finalement compétitionner que dans six événements seulement », a raconté le coach, Christian Hardy-Cardinal.

Le club de Boucherville était représenté par quatorze rameurs, et seulement six ont pu ramer. « Nous pensions revenir avec une médaille en quad féminin, mais les athlètes n’ont pu prendre part à la compétition qui a été annulée samedi après-midi », ajoute Christian.

Malgré tout, il se dit satisfait des résultats. « Les athlètes qui ont pu participer ont bien performé compte tenu de leur niveau d’expérience.»

2 500 équipages et 3 500 athlètes étaient inscrits à cet événement (Head-of-the-fish). La saison d’aviron est terminée pour le club de Boucherville et les quais sont maintenant entreposés jusqu’au printemps prochain.