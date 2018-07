Le CJE Marguerite d’Youville n’a pas chômé

Crédit photo : Stéphanie Groulx

Le CJE Marguerite-d’Youville a accompagné au cours de l’année 2017-2018 plus de 770 jeunes dans l’un ou l’autre des services offerts, ce qui est comparable à l’année précédente, et ce, malgré un faible taux de chômage.

Le profil de la clientèle a cependant quelque peu changé, note la présidente du conseil d’administration, Diane Théberge, ce qui a notamment exigé des interventions un peu plus longues et nécessité une approche multidisciplinaire.

Le CJE a pour mission d’offrir un éventail de services gratuits aux jeunes de 14 à 35 ans de Boucherville et de la MRC de Marguerite-d’Youville, soit; amélioration des conditions de vie des jeunes par le biais d’activités visant l’intégration en emploi; retour aux études; persévérance scolaire; développement entrepreneurial; bénévolat et le volontariat.

Des chiffres et des services pour 2017 – 2018

– 303 personnes ont eu recours au service d’accompagnement en recherche d’emploi.

– 49 entreprises ont profité du service de placement assisté, et 32 jeunes ont été placés en emploi.

– 164 jeunes ont participé à des projets en entrepreneuriat. 18 projets ont été réalisés.

– 93 jeunes ont fait du bénévolat dans le cadre de 9 projets, auprès de 6 organismes.

– 44 jeunes ont bénéficié du service en autonomie personnelle et sociale.

– 151 jeunes ont joui du service de persévérance scolaire qui vise le maintien ou le retour aux études des 15 à 19 ans.

Des projets

Le CJE a récemment créé un espace dédié au codéveloppement et aux échanges appelé l’Espace Co-Lab. Également, en vue de faciliter le contact-client et pallier la difficulté de transport, il mettra en place en septembre prochain, la possibilité de faire des rencontres virtuelles. Le CJE veut par ailleurs être présent au cours de l’année sur Instagram et sur YouTube.

Deux nouveaux membres ont été élus au conseil d’administration. Il s’agit de Paul Lessard, agent de la gestion du personnel à la Direction de l’enseignement universitaire (enseignement médical) au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, et de Nicolas Rousseau, directeur du service juridique et procureur de la cour municipale régionale à la MRC Marguerite-d’Youville.

Enfin, le directeur général de la Caisse Desjardins de Contrecœur-Verchères, Alain Bergeron, a reçu au cours de cette assemblée générale, le Prix Diane Théberge, pour son engagement et son implication auprès de la jeunesse du territoire.