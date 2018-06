Le Chœur Amivoix s’offre Prague pour ses 25 ans

Les 24 choristes sont fébriles, et avec raison. Pour les 25 ans d’Amivoix de Varennes, le chœur ira chanter à Prague.

Les chanteurs âgés de 20 à plus de 70 ans s’envoleront le 9 juillet vers la capitale de la République tchèque pour un séjour d’une semaine où ils offriront trois concerts, ce qui leur permettra de vivre des moments enchanteurs. C’est la seule chorale d’Amérique qui a été invitée à participer au Festival international des chorales et des orchestres à Prague, signale la présidente, Louise Lamarre Théroux.

Chaleureusement applaudis

Le samedi 26 mai dernier, la chorale a présenté devant quelque 330 personnes son concert de fin d’année, à l’école secondaire le Carrefour. Un souper-bénéfice spaghetti précédait la prestation.

Sous la direction musicale de Claude-Marie Landry, les choristes ont chanté des chansons d’un répertoire très varié; du Pink Flyod (une compilation), du Léonard Cohen (Hallelujah), du Claude Dubois (Si Dieu existe), du Shania Twain (Man! I feel like a woman!) du Giulio Caccini (Ave Maria), et plus encore.

Les choristes étaient accompagnés au piano d’Eun Jung Park; à la guitare de Mike Fontaine; de Pierre Roberge, bassiste; d’Hélène Harbour, au violon; et d’Éric Tremblay, percussionniste.

Les répétitions hebdomadaires avaient, de toute évidence, permis aux choristes de bien roder leur spectacle. « Nous sommes très choyés, car la compagnie Greenfield Global nous prête un local chaque semaine pour nos répétitions, en plus de nous aider financièrement», ajoute Mme Théroux.

Saluer les prédécesseurs

Au cours d’une entrevue avec La Relève, la présidente a tenu à rappeler que le chœur Amivoix a été fondé par Gilberte Proulx. Elle a également salué les différents directeurs musicaux qui ont précédé Mme Landry, soit Pyerre Boisvert et Lucien Audet.

Encore un autre concert

Plusieurs autres activités sont organisées durant cette année anniversaire, dont un concert de Noël à la basilique Sainte-Anne, le 16 décembre. Ce sera une première pour le chœur, qui n’a jamais chanté à cet endroit. À cette occasion, le Choeur de Maisonneuve, de Montréal, se joindra à Amivoix.