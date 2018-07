Le chemin d’Anjou devient une impasse dès le 1er août

En raison des travaux de réhabilitation de l’ancienne carrière, le chemin d’Anjou deviendra une impasse à partir du 1er août prochain.

Une signalisation temporaire a été mise en place sur les lieux le mercredi 25 juillet, et une signalisation permanente sera mise en place le 1er août. Des feuillets d’information seront distribués aux usagers du chemin d’Anjou.

À compter du 1er août, il y aura également une présence policière accrue aux intersections de la rue De Montbrun / chemin d’Anjou et chemin d’Anjou / chemin de Lorraine.

Une impasse

Cette décision fait suite à un décompte effectué par l’entreprise Sanexen, responsable des travaux à effectuer à l’ancienne carrière, qui démontre que 2 300 véhicules, dont 111 camions, circulent tous les jours sur le chemin d’Anjou.

« Partant de ce constat et considérant les travaux à venir à l’ancienne carrière qui feront en sorte que 240 camions par jour additionnels circuleront dans ce secteur, le conseil municipal a décidé d’agir pour maintenir la qualité de vie des résidents concernés et la sécurité de la population. » a affirmé Jean Martel, maire de Boucherville.

Précisons que le chemin d’Anjou restera accessible à la circulation locale via la rue De Montbrun alors que l’accès via l’autoroute 30 sera réservé uniquement aux camions autorisés durant les heures d’opérations de la carrière.