Le chef du Parti québécois de passage dans la circonscription de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Accompagné du député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, le chef du Parti Québécois, monsieur Jean-François Lisée, était de passage dans la circonscription, le 5 juillet dernier. Il s’est d’abord arrêté à l’hôtel de Ville de Contrecoeur, où la mairesse, madame Maud Allaire, lui a présenté les différents projets de développement économique qui sont présentement en cours de mise en oeuvre (agrandissement du terminal du Port de Montréal, pôle logistique de transport et zone industrialo-portuaire) et qui donneront lieu à des retombées importantes pour la région, certes, mais aussi pour le Québec tout entier. Il a par la suite visité les installations de Logistec au terminal maritime, puis, en présence de plusieurs maires et élus municipaux, l’usine de biométhanisation de la SEMECS, située à Varennes, qui permet de valoriser les déchets organiques des MRC de Marguerite-d’Youville, de la Vallée-du-Richelieu et de Rouville. Monsieur Lisée s’est dit très impressionné par le dynamisme, de même que l’esprit d’innovation et de concertation qu’il a perçus à travers les différentes présentations et visites. Il y a, selon lui, des leçons à tirer de ces expériences, dont les enseignements peuvent assurément servir d’inspiration un peu partout à travers le Québec.