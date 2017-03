Le chanteur Michaël parmi les candidats de La Voix

S’il y a un candidat qui a suscité la surprise générale lors des auditions à l’aveugle de la populaire émission La Voix, c’est bien Michaël, un artiste ayant déjà connu un certain succès avec quatre albums à son actif et un Félix au-dessus de son foyer. Celui-ci exerce le métier de chanteur depuis plus de 20 ans. Il cherche à donner un second souffle à sa carrière et a choisi de tenter l’aventure comme d’autres l’ont fait avant lui. Trois des quatre juges ont appuyé sur le bouton rouge de leur fauteuil lors de sa prestation qui a été exécutée avec soin. Son interprétation bien sentie de How great Thou Art, un succès de la chanteuse country pop Carrie Underwood, très prisé au pays du président Trump, a frappé dans le mille. Ce concurrent fait désormais partie de l’équipe de Marc Dupré.

Au retour d’un voyage de volontariat international de trois mois qui l’a conduit en Inde, une expérience de vie intense qu’il a vécue avec sa famille, Michaël s’est remis en question, se demandant de quelle façon il allait poursuivre sa route dans le domaine artistique. N’ayant plus de contrat de disque depuis quelques mois – une condition pour participer à La Voix – il a décidé de s’inscrire à l’émission comme concurrent puisqu’il avait envie de continuer de chanter et de monter sur scène. Cette opportunité lui permettait également d’élargir son public puisque ce concours au sommet des cotes d’écoute attire à chaque semaine plus de deux millions de téléspectateurs.

Lorsqu’il était plus jeune, cet artiste originaire de la région du lac Saint-Jean, établi à Boucherville depuis une dizaine d’années, a participé à plusieurs concours de chant. Il a notamment remporté le prix du public au Festival de la chanson de Granby, ce qui lui avait servi de tremplin à sa carrière professionnelle. Se mesurer à nouveau à un concours d’un calibre aussi exigeant que celui de La Voix aura été un défi de taille pour lui. À l’issue de sa prestation, il s’est senti fébrile. Émotif à fond la caisse.

«J’étais très heureux que les juges se soient retournés. Je ressentais une grande part de nervosité. Plusieurs facteurs peuvent jouer pour ou contre les participants. Ce fut un grand soulagement de les voir se tourner», signale-t-il au passage. Si cela n’avait pas été le cas, il aurait eu des doutes sur la poursuite de ses ambitions artistiques. Il croit que la chanson qu’il a choisie d’interpréter lui aura porté chance.

Cette étape franchie, il estime avoir relevé un défi personnel. Il espère maintenant avoir l’occasion d’enregistrer un album. Il compose de plus en plus de chansons qu’il aimerait endisquer. Ce serait un disque qui regrouperait essentiellement du matériel original. Un retour à la scène l’intéresse également. Chanter notamment à Boucherville, sa ville d’adoption, comme il l’a fait lors du lancement des festivités du 350e de Boucherville en janvier dernier, lui sourirait. Tous les espoirs lui sont désormais permis.