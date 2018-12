Le CF embauche deux nouveaux entraineurs adjoints

Le Collège Français a procédé à quelques changements au sein de son personnel hockey.

Le directeur général du Collège Français, Pierre Pétroni, a tout d’abord procédé à l’embauche de Frédéric Simard à titre d’entraineur adjoint. C’est un ancien joueur de la Ligue de hockey junior AAA du Québec. Il sera responsable des attaquants.

« Nous avions besoin d’un entraineur qui s’occupe des lignes avant. Frédéric a déjà été entraineur avec moi il y a une dizaine d’années, et il avait le goût de revenir dans le monde du hockey », a déclaré Pierre Pétroni. « Il va amener de l’énergie à nos attaquants. »

De plus, le CF a annoncé la venue de David Marcotte à titre d’entraineur des défenseurs, en remplacement de Jonathan Fillion, qui a dû quitter pour des raisons personnelles.

« Avec le départ de Jonathan, il nous fallait un coach des défenseurs », a ajouté Pétroni. « David nous donnait déjà un coup de main depuis l’an passé, et il a mérité le respect de nos joueurs. Il est également un excellent enseignant. Le choix était donc facile. »

Les deux hommes se sont ajoutés à l’équipe de l’entraineur-chef Jean-Philippe Hamel.