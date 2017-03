Le Cercle de fermières de Boucherville offre une courtepointe à la Ville pour le 350e

Grâce à l’habileté, le dévouement, la créativité et le talent d’un groupe d’artisanes du Cercle de fermières local, la Ville de Boucherville ajoute désormais à sa collection municipale une murale en courtepointe de grande valeur. L’oeuvre dévoilée la semaine dernière à l’hôtel de ville a fait l’objet d’un don qui s’inscrit dans les legs du 350e anniversaire de fondation de la municipalité. Elle sera exposée à la bibliothèque municipale.

Sur le plan du design, cette murale intitulée l’Arbre des Quatre Saisons propose une représentation symbolique d’un feuillu entourée de feuilles de diverses couleurs, montrant les transformations selon la période de l’année. La technique est artisanale mais le croquis affiche une ligne actuelle. Le positionnement des feuilles crée une impression de mouvement.

Résultat de six mois d’efforts conjoints de huit membres du Cercle de fermières, cette murale représente un travail de minutie considérable. La présidente de l’organisme, Michèle Forgues, a tenu à féliciter les participantes à cette réalisation : Nicole Beauregard, Pierrette Brault, Denise Chauvette, Catherine Cherrier, Louise Doucet, Liliane Gévry, Giuseppa Nicoletti et Évelyne Parent. Hélène Gévry a exécuté le piquetage. Selon une experte de l’American Quilter’s Society, l’oeuvre vaut 2090 $. Il existe très peu de courtepointes de ce type sur le marché.