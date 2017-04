Le Centre des générations de Boucherville remet des dons à des organismes de la région

Grâce à la générosité des concitoyens, le Centre des Générations de Boucherville peut distribuer des dons à des organismes de sa ville et de la Montérégie. Cette année, ce sont 16 organismes qui se sont partagé 150 000$. Cet appui financier permet de les aider à poursuivre leur mission auprès de leurs bénéficiaires, d’améliorer les conditions de leurs installations ou encore de créer de nouveaux projets. Depuis 2004, près de 936 000$ ont été remis par le Centre des Générations de Boucherville.

Cet organisme, par le biais de sa friperie, Le Grenier des Aubaines et de sa section meubles, réussit à vendre suffisamment de biens usagés pour générer des revenus qui profitent ensuite à des organismes de la communauté.

Le Centre des Générations de Boucherville et ses bénévoles remercient chaleureusement toutes les personnes qui soutiennent ses activités en apportant des biens ainsi que ses clients qui les achètent. Cela permet de répondre à une demande toujours croissante pour des biens usagés encore en bonne condition tout en favorisant l’écologie.

Vous pouvez suivre Le Grenier Des Aubaines sur Facebook pour connaitre ses activités.