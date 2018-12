Le Centre des générations de Boucherville joue au père Noël et remet 500 000$ à huit organismes

C’est le temps des Fêtes et le Centre des générations de Boucherville (CGB) a joué au père Noël. Lors de son souper de Noël le 6 décembre dernier, les membres du conseil d’administration de l’organisme ont pris tout le monde par surprise en distribuant une somme de 500 000 $ à huit organismes communautaires « qui se distinguent par leurs services offerts aux résidents de la région de Boucherville. »

L’émotion était palpable dans la salle lorsque les bénévoles et les représentants d’organismes ont assisté à cette pluie d’aides financières.

Les dons

La rondelette somme de 250 000 $ a été remise à la Maison du bénévolat de Boucherville. Celle-ci, rappelons-le, sera établie dans l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys acquise par la Ville de Boucherville. Elle accueillera plusieurs organismes communautaires, dont entre autres le Centre d’action bénévole de Boucherville (CAB), le Comité d’entraide de Boucherville, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb. Les autres organismes bénéficiaires sont les suivants :

Centre action bénévole de Boucherville (CABB) : 40 000 $

Comité d’entraide de Boucherville : 40 000 $

Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches : 40 000 $

Fondation Jeanne-Crevier : 40 000 $

Fondation Source Bleue : 30 000 $

Fondation Les Amis de la Casa : 30 000 $

Maison des jeunes de Boucherville : 30 000 $

Et ce n’est pas fini!

Ces dons surprises proviennent de l’argent accumulé depuis trois ans par le Centre des générations qui projetait acheter l’école Marguerite-Bourgeoys pour la transformer en Maison du bénévolat. Puisque ce projet d’acquisition a été abandonné par le CGB (c’est la Ville de Boucherville qui s’en est portée acquéreur), ces sommes économisées sont redonnées à la société.

Cela n’empêchera pas le CGB de distribuer d’autres dons au début du mois de février 2019, comme il le fait chaque année. « Nous allons remettre encore quelque 200 000 $ à des organismes de Boucherville au début de l’année prochaine », confirme Chantal Thiboutot, secrétaire du CGB.

Le Centre des générations est un organisme de bienfaisance dont l’activité principale est l’exploitation de la boutique Grenier des aubaines. Ce magasin d’économie sociale géré par des bénévoles vend à prix modique des meubles, des électroménagers, des vêtements et des articles de maison offerts par la population. Les profits générés par ces ventes sont redistribués aux organismes communautaires et caritatifs de Boucherville et de la région.

Un hommage à Ronald Beaupré

Afin de souligner son engagement auprès de l’organisme, les bénévoles du Centre des générations ont rendu un vibrant hommage à Ronald Beaupré. « M. Beaupré est l’un des membres fondateurs du CEB, et est membre du conseil d’administration. Au cours des années, il a été témoin de plusieurs projets au sein de l’organisme : les jardins collectifs pour les familles, les cours d’informatique intergénérationnels, le soutien psychologique aux enfants de parents séparés, le Grenier des aubaines, etc. »

Aujourd’hui âgé de 91 ans, M. Beaupré fait toujours du bénévolat. Depuis l’âge de 15 ans, il s’est impliqué dans plusieurs organismes de la région, notamment le CEB, mais aussi la Fondation des amis de la CASA, le Club Richelieu de Boucherville, le Centre de réadaptation de la Montérégie, aujourd’hui connu sous le nom Le Virage, a également agi à titre de marguillier à la paroisse Saint-Louis. Il a été directeur général de la Ville de Boucherville de 1965 à 1991.