Le Cégep se réjouit de la nomination de Lionel Carmant au poste de ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Crédit photo : cegep Édouard-Montpetit

Le Directeur général du cégep Édouard-Montpetit, Sylvain Lambert, au nom des 1200 employés du Cégep et de son école affiliée, l’École nationale d’aérotechnique, ainsi qu’en celui des 16 000 étudiants fréquentant ses deux campus, tient à souligner la nomination de M. Carmant, député de Taillon, au poste de ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

« M. Carmant, tout comme le Cégep, a toujours été préoccupé par la santé de ses concitoyens. À titre de ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, nous savons que nous pourrons compter sur un allié indéfectible de la mission éducative de notre établissement, et plus particulièrement, de nos projets pour l’avenir de nos six départements de santé et de nos cinq cliniques-écoles desservant l’ensemble de la population de Longueuil » a déclaré M. Lambert à la suite de l’annonce des membres du Conseil des ministres par le nouveau premier ministre du Québec, M. François Legault, le 18 octobre 2018.

Dans la foulée de cette nomination, M. Lambert tient également à saluer l’ensemble des membres du tout nouveau conseil des ministres et plus particulièrement le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, député de Chambly; Mme Nathalie Roy, députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications et responsable de langue française; la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, députée de Sanguinet, M. Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, et ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, M. Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Christian Dubé, député de La Prairie, président du Conseil du trésor et Responsable de la Montérégie ainsi que M. Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne et ministre de l’Économie et de l’Innovation.

Nous sommes persuadés que le nouveau gouvernement saura reconnaître l’importance des cégeps au sein de l’enseignement supérieur et comme acteurs de premier plan pour l’avenir du Québec.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)