Le cégep Édouard-Montpetit se classe dans le top 5 des collèges québécois en matière de recherche et de développement

À nouveau cette année, le cégep Édouard-Montpetit se démarque en recherche et développement, et ce, pour une 7e année consécutive. Dans son classement annuel dévoilé en novembre 2018, couvrant l’année scolaire 2016-2017, Research Infosource Inc.* classe en effet le cégep Édouard-Montpetit au 4e rang des collèges québécois en termes de budgets alloués à la recherche et au développement, et au 13e rang, pour l’ensemble du Canada. Au total, 5 938 254 $ ont été consacrés à des activités de recherche.

Le Centre technologique en aérospatiale : 25 ans d’innovation

À lui seul, le Centre technologique en aérospatiale (CTA) de Saint-Hubert, affilié au cégep Édouard-Montpetit, s’est vu octroyer la plus grande partie de ces fonds, soit 5 459 893 $. Le CTA, qui célèbre d’ailleurs cette année son 25e anniversaire de fondation, a ainsi œuvré, en 2016-2017, à plus de 103 projets de recherche appliquée collaborative dans le domaine de l’aérospatiale. Les subventions reçues ont permis de soutenir les activités de recherche de 78 chercheurs, professeurs-chercheurs et techniciens, en plus d’appuyer les travaux de 13 stagiaires issus de cégeps et d’universités.

Contribuer à la formation de la relève scientifique

En ce qui concerne le campus de Longueuil du cégep Édouard-Montpetit, les fonds internes et externes consacrés à des projets de recherche ont plus que doublé, passant de 129 000 $ à 334 000 $. Le Cégep a notamment reçu des subsides du Fonds de recherche du Québec sur la société et la culture (FRQSC) et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), qui ont financé les projets de six professeurs-chercheurs rattachés à des départements variés : littérature, sociologie, sciences politiques et techniques d’intégration multimédia. Douze étudiants ont également été impliqués dans l’ensemble des projets.

Responsable du Service de la recherche du cégep Édouard-Montpetit, Lise Maisonneuve se réjouit de tels résultats. « Les professeurs-chercheurs contribuent non seulement au développement du savoir de notre société, mais ils partagent leur expérience et leurs découvertes avec leurs collègues et les étudiants pour offrir une formation toujours à la fine pointe. Nous sommes par ailleurs heureux de constater que de plus en plus d’étudiants du campus de Longueuil sont intégrés dans les projets de recherche, ce qui contribue à la formation de la relève scientifique et témoigne de leurs qualités et compétences. De plus, tous les projets reposent sur des collaborations avec des partenaires, qu’ils soient issus des domaines universitaire, collégial ou municipal ».

Pour en apprendre davantage sur les professeurs-chercheurs du cégep Édouard-Montpetit et pour découvrir le fruit de leurs travaux et accomplissements, consultez le http://www.cegepmontpetit.ca/professeurs-chercheurs.

*Research Infosource Inc. est la principale source d’information en R&D au Canada

(Source : cégep Édouard-Montpetit)