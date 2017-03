Le cégep Édouard-Montpetit remporte les Jeux collégiaux du commerce

Crédit photo : Cégep Édouard-Montpetit

(Communiqué du cégep Édouard-Montpetit)

Les Jeux collégiaux du commerce, qui avaient lieu les 10 et 11 mars 2017 au Cégep, ont été un véritable succès. Cette 2e édition a été remportée, au cumulatif, par Édouard. Cette année, 21 équipes provenant de 12 cégeps de la province étaient inscrites à ce rendez-vous annuel. Cet événement intercollégial s’adressant aux étudiants inscrits dans les programmes d’études techniques en administration, réunit plus de 100 personnes. Les participants doivent analyser un cas dans l’une ou l’autre des deux catégories du concours, soit «marketing» et «comptabilité et finance». Ils doivent également préparer une présentation et exposer leur travail à un jury regroupant des professionnels du milieu des affaires.

Les établissements représentés au cours de la compétition sont : le collège André-Grasset, le cégep André-Laurendeau, le Champlain regional college, Dawson college, le cégep Édouard-Montpetit, le cégep Garneau, le cégep régional de Lanaudière (campus de Terrebonne), le cégep de Lévis-Lauzon, Marianapolis College, le cégep de Sainte-Foy, le cégep de Thetford et le collège de Valleyfield.

Les champions du marketing

Dans la catégorie «marketing», la première position revient à l’équipe d’Olivier Beaudry, Christine Gariépy et Jessy Ouellette-Hulmann, du cégep Édouard-Montpetit. La deuxième place a été remportée par Myriam Bourret, Jérémie Proulx-Loiselle du cégep André-Laurendeau. L’équipe de Cynde Hoang, Mary Diem-Phuc Dao, Sarah Thammavongsa et Alessia Proietti, du Dawson college, figure troisième au classement. Un prix «Coup de cœur de la relève – Marketing» a également été attribué à Christine Gariépy, du cégep Édouard-Montpetit.

Les as de la comptabilité et de la finance

En «comptabilité et finance», c’est le cégep Édouard-Montpetit, représenté par Jean-Philippe Léger, Frédéric Fortier et Tarek Boutemine, qui a eu droit aux plus grands honneurs. Le cégep régional de Lanaudière s’est positionné au deuxième rang grâce au savoir-faire éloquent de Simon-Carl Allain, Marie-Claude Montreuil et Julien Lafortune. Finalement, la troisième place a été accordée à l’équipe de Pier-Olivier Bouchard, Nicolas Gauthier et Thomas Métivier, du cégep Garneau. Enfin, le prix «Coup de cœur de la relève – comptabilité et finance» a été décernée à Marie-Claude Montreuil, du cégep régional de Lanaudière.

De nombreux partenaires ont décidé d’appuyer cet événement d’envergure initié par Pascale Deschênes, enseignante au Département d’administration et de techniques administratives du cégep Édouard-Montpetit. Il s’agit de Desjardins (présentateur officiel), de la Ville de Longueuil (partenaire «Or», de l’Ordre des comptables agréés (CPA) du Québec (partenaire «Relève»), l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec et Jean Coutu.

«Bravo à tous les participants qui sont tous gagnants après avoir vécu cette aventure unique. Ceux-ci ont dû réfléchir, proposer des idées actuelles et pertinentes et assumer ces idées devant des professionnels de différentes industries. Bravo d’avoir relevé le défi d’avoir poussé vos limites et de faire des Jeux une compétition exceptionnelle», signale Pascale Deschênes, qui invite les cégeps à être du défi l’an prochain, dans le cadre de la troisième édition de la compétition amicale.

Suivez les Jeux !