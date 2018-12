Le cégep Édouard-Montpetit maintenant certifié VÉLOSYMPATHIQUE

Le cégep Édouard-Montpetit a officiellement obtenu la certification VÉLOSYMPATHIQUE argent octroyée par Vélo Québec, devenant ainsi le plus gros établissement d’enseignement collégial à détenir le deuxième niveau de certification.

La candidature du Cégep a été évaluée en fonction de quatre grands axes, soit l’environnement, l’éducation, l’encouragement ainsi que l’évaluation et la planification. Quelques points ont particulièrement retenu l’attention de Vélo Québec, l’organisme responsable du programme de certification VÉLOSYMPATHIQUE. Parmi ceux-ci, les toutes nouvelles Bicibornes, des stations publiques d’entretien et de réparation de vélos installées directement sur les deux campus, ainsi que le projet de mobilité étudiante Cyclo-Aventure, un voyage de cyclotourisme de 20 jours auquel tous les étudiants peuvent participer et organisé dans le cadre du cours d’éducation physique, se sont démarqués. « Par son engagement dans cette démarche, le cégep Édouard-Montpetit s’identifie comme un milieu d’études moderne qui valorise la mobilité active, l’activité physique ainsi que les saines habitudes de vie et rejoint ainsi les 20 collectivités et 42 organisations reconnues par le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE depuis 2016 », mentionne Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Une certification qui valorise les efforts et les initiatives

Pour Édouard-Montpetit, qui s’illustre depuis déjà plusieurs années en tant qu’établissement novateur pour ses actions environnementales, cette certification, qui est de plus en plus reconnue dans le réseau collégial, a une grande valeur. « Notre certification de niveau argent reconnaît officiellement que tous les efforts et initiatives en lien avec le transport actif qui ont été mis en place depuis quelques années ont un réel impact positif, souligne Maya de Cardenas, responsable des dossiers environnementaux au Cégep. Elle nous encourage à poursuivre dans cette direction et à continuer d’innover, de nous dépasser. » Et pour ce faire, le Cégep compte bien utiliser le rapport de recommandations que lui remettra Vélo Québec, une instance reconnue et fiable dans le domaine des transports actifs, en janvier prochain. « Ces recommandations nous serviront très certainement de leviers pour mettre en place de nouvelles mesures qui permettront au cégep Édouard-Montpetit de continuer de s’améliorer et d’encourager l’utilisation des transports actifs par sa communauté », explique Mme de Cardenas.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un programme de Vélo Québec qui encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo. Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un projet financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Le programme reçoit aussi le soutien et l’appui financier de Québec en Forme.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)