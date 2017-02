Le Cégep Édouard-Montpetit accueille un millier de visiteurs à une journée portes ouvertes

Environ 1000 visiteurs ont participé à la soirée portes ouvertes du Cégep Édouard-Montpetit le 8 février dernier. L’activité a attiré une centaine de personnes de plus que lors des éditions précédentes. À chaque année, à ce type de rencontre, les élèves du secondaire ont l’occasion de s’informer sur les 20 programmes d’études offerts à «Édouard» tout en découvrant l’établissement. Plusieurs viennent confirmer leur choix de programme d’études collégiales; la date limite pour déposer une demande d’admission a été fixée au 1er mars.

Cette année, la formule de visite du Cégep consistait en un parcours de 12 stations où des professeurs et étudiants recevaient les participants et leur faisaient découvrir les classes et laboratoires de leur programme. Les élèves ont eu l’occasion de voir des cliniques d’hygiène dentaire, de denturologie et de lunetterie, de passer par les locaux fraîchement rénovés du programme de Techniques d’intégration multimédia et les très populaires laboratoires de Sciences de la nature. La variété des programmes offerts à Édouard était mise de l’avant.

Les futurs étudiants avaient aussi accès à de l’information sur la formation générale, les activités socioculturelles et sportives, les stages d’études et séjours internationaux, les formations offertes aux adultes, les équipes sportives intercollégiales des Lynx et les services aux étudiants. Une visite guidée du plus grand Centre sportif du réseau collégial était également disponible.

L’un des points forts de la soirée fut sans contredit l’activité «Information sur l’admission». Elle permettait aux futurs cégépiens d’en savoir plus sur les préalables et les étapes du processus de sélection et leurs possibilités d’être admis.