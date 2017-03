Le Cégep de Sorel‐Tracy obtient la plus forte augmentation de demandes d’admission au 1er tour

Crédit photo : Courtoisie

Le Cégep de Sorel‐Tracy enregistre un bond de 7,3 % de ses demandes d’admission au premier tour du SRAM 2017 par rapport à l’an dernier. Ainsi, le Cégep

de Sorel‐Tracy devient le seul collège francophone du SRAM et du SRAQ à connaître une telle

augmentation alors qu’il y a diminution des demandes d’admission de l’ordre de 1,8 % pour

l’ensemble des collèges du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) et

de 1,6 % pour le Service régional d’admission au collégial de Québec.

« En dépit de la baisse démographique qui afflige actuellement la Montérégie et qui laissera des

traces jusqu’en 2020, le Cégep de Sorel‐Tracy continue de faire mentir les prédictions. Depuis

2006, on prévoyait une chute continue du nombre d’étudiants au Cégep de Sorel‐Tracy et

malgré cela, notre population étudiante s’est toujours maintenue au‐dessus de ces prédictions.

L’engouement des jeunes envers notre Cégep va bien au‐delà des chiffres, c’est le résultat

concret de notre travail au quotidien et de celui de tous les intervenants qui de près ou de loin

travaillent à faire en sorte que les étudiantes et étudiants réussissent leur parcours collégial

dans le plaisir », mentionne avec fierté la directrice des études par intérim et directrice

générale, madame Fabienne Desroches.

Selon les résultats du premier tour du SRAM pour le Collège, les programmes ayant obtenu le

plus d’inscriptions sont : Techniques d’éducation spécialisée, Sciences de la nature, Soins

infirmiers et Sciences humaines. Quant aux programmes qui ont connu une augmentation

significative des demandes d’admission, il s’agit de Tremplin DEC, Sciences de la nature et

Techniques de comptabilité et de gestion.

Notons que la hausse des demandes d’admission laisse présager que le Cégep de Sorel‐Tracy

répond de plus en plus aux attentes des jeunes. Que ce soit par la diversité de sa carte

programmes, l’accessibilité des professeurs, le dynamisme de la vie sportive et socioculturelle

que l’on y retrouve et l’ambiance chaleureuse qui le qualifie, le Cégep de Sorel‐Tracy se

démarque tant dans sa région qu’à l’extérieur de celle‐ci.

Des places seront encore disponibles au deuxième tour. Les inscriptions doivent se faire avant le

20 avril 2017 au SRAM : https://www.sram.qc.ca/