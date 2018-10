Le caquiste Lionel Carmant est élu dans Taillon

Le Dr Lionel Carmant de la Coalition Avenir Québec (CAQ) a remporté l’élection dans la circonscription de Taillon, qui était un château fort du Parti québécois depuis 1976. Le nouveau député a été élu avec une majorité de 1 794 voix. Il a défait Diane Lamarre qui était porte-parole de l’opposition en matière de santé, d’accessibilité aux soins et de soutien à domicile, et en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse.

Lionel Carmant a récolté 11 055 votes, soit 34,76 % des voix alors que la députée sortante a obtenu 28,17 % du suffrage et 8 715 votes.

« C’est un honneur pour moi de représenter Taillon. Les gens peuvent savoir qu’à partir de demain, tous les enfants qui ont des besoins spéciaux vont avoir une voix à Québec. À partir de demain, on va les écouter, les servir et tout le monde va avoir une chance égale de réussir », a exprimé le nouveau député quelques minutes après l’annonce de son élection.

« Je crois que c’est la vague du changement. On l’attendait, et elle montre que ça presse de changer les choses pour le Québec. » Ses premières actions à titre de politicien seront « d’améliorer les soins pour les enfants en déployant la plate-forme électorale de la CAQ à travers le Québec. Nous allons ouvrir les services à nos enfants qui en ont tellement besoin. Les parents qui paient de leurs poches, ça suffit. Il faut une chance égale pour tout le monde. »

À la question s’il souhaite au ministère au sein du nouveau gouvernement caquiste, le nouveau député qui est neurologue spécialisé en épilepsie pédiatrique, a dit en riant « on verra. Je l’espère.»

Résultats. (173 /175 bureaux de votes)

Lionel Carmant CAQ : 33.86 %. 11 055 voix (majorité 1 851)

Diane Lamarre PQ : 28.19 %. 9 204

Manon Blanchard QS : 17,25 %. 5 631

Mohammed Barhone PLQ : 16,91 %. 5 521

Mel-Lyna Cadieux Walker PVQ : 2,12 %. 693

Jonathan Leduc NPDQ: 0,98 %. 320

Gerardin Verty PCQ : 0,68 %. 222

Taux de participation : 72,02 %