Le Canard’O: un événement automnal rassembleur au cœur de la collectivité contrecœuroise

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 13 octobre prochain, de 11 h à 16 h, les rues Saint-Antoine et L’Heureux s’animeront lors de la tenue de la 2e édition du Canard’O, organisée par la Ville de Contrecœur, le Contrecœur touristique, et Rues Principales. Permettant de découvrir ou de redécouvrir les commerces locaux, en plus de dynamiser le cœur de la collectivité contrecœuroise, le Canard’O se veut une activité automnale rassembleuse et intergénérationnelle mettant de l’avant les produits locaux, artisanaux, les commerces de proximités, le canard et ses dérivés. Grâce à leur présence prédominante dans la réserve faunique des îles de Contrecœur, les canards font depuis longtemps l’orgueil de la population contrecœuroise à l’automne; chasse, observation, photographie…

Même nom, nouveau concept…

Les citoyens résidant à Contrecœur depuis de nombreuses années se souviendront du Canard’O de l’époque – un événement annuel qui prenait place vers la fin des années 90; une journée animée, qu’on pourrait aujourd’hui comparer aux Diableries de Contrecœur. En réutilisant le nom Canard’O, le comité organisateur souhaite retrouver le sentiment d’appartenance et l’engouement de l’événement autour d’un tout nouveau concept, celui d’une activité automnale qui vise à promouvoir les richesses locales et le canard.

Une programmation riche et diversifiée

Pour la 2e édition, le Canard’O présente une programmation bonifiée, sur un site plus grand. L’accès à ce dernier est GRATUIT!

Un Marché de l’automne, présentant plus d’une soixantaine d’exposants d’ici et d’ailleurs;

Une zone ludique pour tous comprenant notamment la projection d’un jeu vidéo sur écran géant, organisée en collaboration avec la Maison des Jeunes, Contrecœur joue et La Porte aux Trésors;

Un « coin coin » des enfants, organisé en collaboration avec la Maison de la famille, la Colonie des Grèves, le Club Optimiste et la bibliothèque municipale;

Une fermette présentant près de 40 animaux. La ferme de Cariphaël sera présente sur place (alpaga, chèvres, moutons, canards, poules, lapins, alpaga, paon…) pour le plus grand bonheur des petits;

Une ambiance musicale, assurée par les talents locaux de l’école de musique la chasse-galerie de Contrecœur;

Un parcours gourmand, présentant à travers les restaurants participants un menu à base de canard, et ce, une semaine avant et une semaine après l’événement;

Un parcours thématique, le « p’tit gourmand », mettant en vedette des produits locaux en lien avec le canard chez divers commerçants;

Un tournoi de chasse, organisé par L’Association de Chasse et Pêche de Contrecœur (info. : acpcontrecoeur.com);

Un coin détente autour du feu;

Et plus encore!

Afin de rester informé de toutes les nouveautés de l’événement et de suivre son évolution, rendez-vous sur la page Facebook Le Canard’O de Contrecœur et suivez le #Canardo2018.

Un événement écoresponsable

Un service de bar, assuré par le Dépanneur Maxi et le Coin des picoleurs, sera accessible toute la journée pour les visiteurs du site. Les verres réutilisables de la chasse-galerie seront obligatoires pour consommer des boissons alcoolisées. Vous pourrez vous le procurer sur le site de l’événement au coût de 3 $. En plus d’être une excellente façon de réduire l’empreinte écologique, cette initiative écoresponsable représente un moyen de financement pour les organismes de Contrecœur responsables de la vente.

Prévoir ses déplacements…

Afin de voir au bon fonctionnement logistique de l’événement, le quadrilatère constitué des rues Lajeunesse, Legendre, Papin et Hurteau, sera fermé à la circulation automobile de 7 h à 17 h, le 13 octobre prochain. Veuillez prévoir vos déplacements en conséquence et stationner vos voitures dans les stationnements municipaux environnants ou dans les rues adjacentes au site.