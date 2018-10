Le Canard’O de Contrecoeur: le nouvel incontournable touristique de la région

Crédit photo : Courtoisie

Le 13 octobre dernier, ce sont près de 2 500 personnes qui se sont rendus sur les rues Saint-Antoine et L’Heureux à Contrecœur, afin de participer au rendez-vous automnal Le Canard’O. Malgré la température grisâtre et fraiche, des visiteurs venus de toute la région ont permis d’animer et d’habiter le cœur de la collectivité contrecœuroise; une journée intergénérationnelle et rassembleuse. La Ville de Contrecœur/Contrecœur touristique et le comité Rues Principales sont fiers du succès de cette deuxième édition, qui représente le plus gros événement jamais organisé dans les rues de Contrecœur. Apprécié par les commerçants et les citoyens, il deviendra certainement le nouvel incontournable au tourisme de la région.

L’événement présentait notamment un Marché de l’automne comprenant près d’une centaine d’exposants venus faire découvrir leurs produits aux visiteurs. « Ce genre d’événement permet non seulement aux visiteurs de rencontrer les commerçants locaux, mais aussi de découvrir de nombreuses entreprises de la région. Les échanges et conversations entre les gens et les propriétaires, les artistes ou les artisans, sont vraiment appréciés, » mentionne la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire. Le cœur de l’événement, au coin des rues Saint-Antoine et L’Heureux, était sans aucun doute la zone détente, où les gens pouvaient profiter du coin feu, du bar, de la zone ludique et du coin coin des enfants. La ferme de Cariphaël, présente avec une quarantaine d’animaux, a été très appréciée par les tout-petits, qui ont pu nourrir et toucher les animaux. Le spectacle en continu de l’École de musique la chasse-galerie a su créer une ambiance de fête, en plus de faire connaître de nombreux talents locaux.

Le côté gastronomique a réellement rayonné lors du Canard’O, notamment grâce aux quatre stations gourmandes, aux nombreux exposants proposant des produits gourmets, ainsi qu’aux deux démonstrations culinaires réalisées par le chef et chroniqueur Philippe Mollé. « Nous souhaitions vraiment que les gens puissent déguster et découvrir de nouveaux produits et je crois que c’est mission accomplie », explique Mme Audrey Pinard, responsable de la programmation du Canard’O.

Le tournoi de chasse, organisé par l’Association Chasse et Pêche de Contrecœur, a lui aussi connu un grand succès en attirant cinq fois plus de participants que lors de la première édition, en octobre 2017. Les gagnants du tournoi, Mme Carole Bourdon et M. Sylvain Guénette, se partageront le titre des « meilleurs chasseurs de Contrecœur » pour l’année 2018.

Pour obtenir la liste complète des exposants du Marché de l’automne, rendez-vous sur le site Internet du contrecoeurtouristique.com dans l’onglet Canard’O/Marché de l’automne. Vous avez des suggestions ou des commentaires sur l’événement? Nous voulons vous entendre! Écrivez au comité organisateur à l’adresse info@contrecoeurtouristique.com.