Le cadeau de Pierre Boucher, une pièce qui instruit et divertit

Quelle bonne idée qu’est la pièce de théâtre Le cadeau de Pierre Boucher pour faire connaître de façon ludique l’histoire de la ville à un jeune public.

Pierre Boucher est l’invité d’une émission de télévision spéciale, à l’occasion de Noël, intitulée Voici ta vie et au cours de laquelle il retrouve une rétrospective de sa vie et rencontre les gens qui l’ont bien connu.

La pièce écrite par Patrick David Campbell qui en assure également la mise en scène a été joyeusement bien accueillie par un jeune public qui s’est fait très participatif. Elle était présentée au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois les 30 novembre, 1er, 2 et 3 décembre par le Théâtre Jankijou, en collaboration avec la Corporation des fêtes du 350e de Boucherville.

Par des jeux télévisés, des reconstitutions historiques et des interviews, le public en apprend plus sur l’histoire de Boucherville. La performance des comédiens, les décors et les costumes en font une pièce historique fort réussie.

Plonger dans le passé n’aura jamais été aussi amusant. Une belle initiation à l’histoire pour les élèves.