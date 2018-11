Le bureau du comté de Verchères est pleinement opérationnel

Crédit photo : CAQ

L’équipe de la députée de Verchères, Suzanne Dansereau, est complète et le bureau est pleinement fonctionnel.

Lyne Beaulieu agira à titre d’attachée politique et responsable du bureau de comté. Mme Beaulieu a été conseillère municipale à la Ville de Varennes durant 9 ans. Elle a également travaillé à la MRC Marguerite-D’Youville pendant 15 ans. Sa forte expérience dans le milieu municipal l’amène à bien connaître les enjeux des différentes municipalités du comté.

Le poste d’attachée de presse et responsable des relations avec le milieu a été confié à Marie-Eve Gaudreau. Mme Gaudreau est dans le milieu des communications depuis 10 ans. Elle a travaillé dans deux stations de radio locales, également comme journaliste pour l’Action Régionale et ses 5 dernières ont été consacrées à TVR9, la télévision de la Vallée-du-Richelieu.

«Je suis très heureuse de les accueillir dans mon équipe. L’expérience de chacune apportera beaucoup à mon travail de circonscription », indique Suzanne Dansereau.

Le bureau est situé au 1625 Boulevard Lionel-Boulet, Bureau 103 à Varennes. Les citoyens peuvent nous joindre par courriel : Suzanne.Dansereau.VERC@assnat.qc.ca ou par téléphone au (450) 652-4419.

La page Facebook est également en fonction sous le nom de Suzanne Dansereau – Députée de Verchères. Suivez les différentes activités de votre députée grâce à ce réseau social.