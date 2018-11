Le Bouchervillois Félix Derome reçoit deux bourses d’études de la Fondation INCA

Un jeune Bouchervillois affecté par la perte de la vision vient de recevoir deux bourses d’études de la Fondation INCA. Cet organisme remet chaque année plusieurs bourses postsecondaires pour encourager les personnes aveugles ou ayant une vision partielle à poursuivre leurs études. Félix Derome vit avec une maladie dégénérative de l’œil depuis son enfance. Cette affection a entraîné chez lui une perte graduelle de la vision. En dépit de sa condition, il demeure confiant en l’avenir. « Je suis persévérant, ambitieux et ce n’est certainement pas mon handicap qui m’empêchera d’atteindre mes buts et réaliser mes rêves », soutient-il.

À la fin du primaire, il a dû s’inscrire dans une école spécialisée afin d’apprendre le braille. Quatre ans plus tard, son cheminement l’a conduit à réintégrer l’école régulière. Non seulement son adaptation fut-elle réussie mais ses résultats scolaires étaient excellents. À cet égard, il a reçu un certificat attestant l’obtention de la meilleure moyenne générale de l’année.

Actuellement inscrit en sciences humaines, profil individu, au cégep Édouard-Montpetit, cet étudiant, âgé de 19 ans, a l’intention d’entreprendre une carrière en travail social. Selon les membres de son entourage, ce domaine semble tout indiqué pour lui puisqu’il aime aider les autres et démontre un grand respect envers autrui. Lorsque ses études seront terminées, il souhaite intégrer le marché du travail et acquérir une plus grande autonomie.

D’autres intérêts personnels le motivent. Parmi ceux-ci, la musique. Félix joue de plusieurs instruments dont la guitare, le ukulélé et le piano. De tempérament actif, il pratique aussi le ski alpin, ce qui peut sembler étonnant compte tenu de sa condition visuelle.

Avec les bourses de 3000 $ et 1000 $ de la Fondation INCA, il prévoit acquérir un nouvel ordinateur et payer ses frais de scolarité.