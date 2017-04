Le 75e anniversaire de fondation du Cercle de Fermières Varennes souligné à l’Assemblée nationale

Crédit photo : Courtoisie

C’est dans le cadre d’une déclaration prononcée à l’Assemblée nationale, le 11 avril dernier, que le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a souligné le 75e anniversaire du Cercle de Fermières Varennes.

«Le 16 décembre dernier, le Cercle de Fermières de Varennes célébrait en grand son 75e anniversaire de fondation. Cet événement a notamment permis de souligner l’engagement indéfectible des membres du Cercle pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des familles, pour le mieux-être des nouveau-nés, des jeunes mamans et des personnes souffrant d’un handicap, ainsi que pour la préservation, la promotion et la transmission de notre riche patrimoine culturel et artisanal. Ce fut aussi l’occasion de dévoiler le résultat d’un projet sur lequel travaillaient les membres depuis un certain temps, afin de marquer ce vénérable anniversaire, soit de doter le Cercle d’un tartan officiel et homologué, dont je porte actuellement un échantillon en mouchoir», a d’entrée de jeu déclaré monsieur Bergeron.

«Trois quarts de siècle dans l’histoire d’un peuple qui compte quelque 400 ans d’existence, c’est tout simplement remarquable! J’aimerais donc profiter de l’occasion pour témoigner de toute ma considération pour le grand dévouement dont les membres de cette formidable organisation ont fait preuve, depuis toutes ces années, pour assurer sa pérennité et son bon fonctionnement. Encore une fois merci, bon 75e, et longue vie au Cercle de Fermières de Varennes, ainsi qu’à ses membres!», de conclure Stéphane Bergeron.