Le 3e lieu : Plus qu’un lieu… un milieu de vie à la bibliothèque municipale de Boucherville

Au cours des dernières semaines, la Ville a mis en place une campagne promotionnelle de la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, dans l’optique d’amener les citoyens à la découvrir ou la redécouvrir. Lumineuse, chaleureuse et moderne, à l’image de la bibliothèque, cette campagne a permis de faire connaitre à l’ensemble des citoyens ce lieu important du paysage bouchervillois.

Si la maison est le 1er lieu et le travail le 2e lieu, qu’est-ce que le 3e lieu? La bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, à l’instar des bibliothèques les plus innovantes du monde, adhère à la philosophie du 3e lieu, qui transforme les bibliothèques traditionnelles en de véritables lieux vivants où il fait bon relaxer, socialiser, découvrir, rire fort, boire et manger, jouer, applaudir ou créer. Après la maison et le travail, la bibliothèque devient donc elle aussi, un endroit riche d’expériences où l’on peut passer du temps de qualité. Plusieurs nouveautés ont d’ailleurs vu le jour ces dernières années.

Que l’on pense à la création du Quartier B pour les adolescents, au succès remporté par la série Voyages et découvertes des conférences Passez au salon, aux matinées musicales avec les tout-petits où tambours et trompettes se font aller, aux nouvelles boîtes de création prêtes à emporter à la maison pour nos artistes en devenir, aux paniers pour des pique-niques littéraires, aux sceaux et outils de jardin constituant des ensembles printaniers clé en main pour vous accompagner dans vos projets de jardinage, aux espaces d’expositions artistiques, au Salon Pierre-Boucher-et-Jeanne-Crevier, au service REPONSEATOUT.CA ou à son jeu d’évasion original, le 3e lieu se veut rassembleur et respectueux des attentes de chacun.

La bibliothèque s’est réellement réinventée et les milliers de personnes qui franchissent ses portes chaque semaine viennent y vivre une expérience unique. Évoluant au rythme de tous ses visiteurs, curieux et habitués de longue date, elle s’intègre dans la vie quotidienne de tous les Bouchervillois.

La bibliothèque a changé. Venez la visiter!

Pour les passionnés et les collectionneurs

Les passionnés et les collectionneurs seront heureux de devenir de véritables ambassadeurs de la bibliothèque en se procurant l’un des objets-souvenirs à l’effigie du 3e lieu, offerts à coût modique à l’accueil.

Tasses de porcelaine, gobelets de voyage, bouteilles en verre et sacs de coton, tous aux couleurs de la bibliothèque, deviennent des prétextes ludiques pour replonger au cœur de la philosophie du 3e lieu, axée sur le partage, la découverte et le plaisir d’être ensemble.

Renseignements 450 449-8650

(Source : Ville de Boucherville)