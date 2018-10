L’avion CS100 offert par Bombardier à l’ÉNA accueilli par des centaines d’étudiants

Un avion C Series se pose à l’École nationale d’aérotechnique pour entamer sa nouvelle mission de formation

Cet avion améliorera la formation technique en aéronautique en donnant à des étudiants du Québec accès à la plus récente technologie utilisée en aviation commerciale

Un avion C Series s’est posé mercredi pour la première fois à l’Aéroport de Saint-Hubert, où il a été officiellement remis par Bombardier à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA). Des centaines d’étudiants ont accueilli la toute nouvelle recrue de la flotte de l’ÉNA lors d’un événement auquel assistaient aussi des professeurs, des employés et des représentants de Bombardier et d’Airbus.

L’avion CS100, offert par Bombardier en mai 2018, créera de nouvelles occasions de formation dans les domaines de l’avionique, de la maintenance et du génie aérospatial, donnant accès aux étudiants du Québec à la plus récente technologie utilisée en aviation commerciale. Au cours des prochains mois, les professeurs de l’ÉNA étudieront les caractéristiques uniques du C Series afin de déterminer la meilleure façon d’intégrer cet avion à leurs cours.

« Bâtir de solides partenariats avec des institutions locales d’enseignement est essentiel pour développer la prochaine génération de professionnels de l’aéronautique, a dit Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Le C Series est l’avion commercial le plus novateur au monde. Il combine technologie de pointe et savoir-faire canadien. En donnant un C Series à l’ÉNA, nous voulons encourager un nombre croissant d’étudiants d’ici à entreprendre une carrière passionnante en aéronautique. »

Le CS100 est le 38e avion à rejoindre la flotte statique de l’ÉNA, laquelle compte déjà deux avions Learjet et deux avions Challenger de Bombardier. Cet avion est le troisième véhicule d’essais en vol du programme C Series. Il a cumulé environ 1400 heures de vol et a été utilisé principalement à des fins d’essais des circuits avioniques et électriques ainsi qu’à des fins de tests de niveau de bruit ambiant.

« Être la première école, et peut être la seule au monde, à recevoir un cadeau aussi important de notre partenaire Bombardier positionne notre école comme la meilleure au monde, a déclaré Sylvain Lambert, directeur de l’ÉNA. Le grand public pourra découvrir notre avion C Series et visiter notre école lors de nos journées Portes ouvertes le 11 novembre prochain. »

Bombardier est un leader en recherche et formation aéronautiques au Canada. L’an dernier, l’entreprise a fait don d’un biréacteur régional CRJ100 au British Columbia Institute of Technology et d’un avion d’affaires Learjet 60 à l’ÉNA. En juin dernier, elle a annoncé des contributions totalisant plusieurs millions de dollars au Downsview Aerospace Innovation and Research Consortium (DAIR) pour établir un pôle aéronautique à Toronto. De plus, Bombardier offre chaque année des centaines de stages à des étudiants, que ce soit en ingénierie, en finances, Technologies de l’information, marketing, production, gestion de la chaîne d’approvisionnement ou dans d’autres disciplines.

(Source : ÉNA)