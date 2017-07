Un lave-auto à Varennes le 15 juillet pour aider un jeune patineur à connaitre d’autres succès!

Crédit photo : Courtoisie

Charly Laliberté-Laurent adore le patin depuis l’âge de deux ans et demi. Démontrant de belles aptitudes dans ce sport, il se démarque rapidement et le jeune Bouchervillois a ensuite fait sa place dans l’équipe de patinage artistique de l’entraineur Annie Barabé, qui a une réputation internationale. Depuis, sa progression a été remarquable. Lors des derniers Jeux du Québec à Alma, il a remporté la médaille de bronze chez les moins de 14 ans alors qu’il n’avait que 11 ans.

C’est une grosse saison 2017-2018 qui s’amorce pour le jeune athlète puisqu’il évolue dans la catégorie juvénile 14 ans dans deux disciplines (style libre et danse sur glace). Heureusement, le talentueux patineur peut compter sur de nombreux appuis, dont un partenariat avec la compagnie Norlift de Varennes. L’entreprise située au 581, boulevard Lionel-Boulet tient d’ailleurs une journée portes ouvertes le samedi 15 juillet prochain de 10 h à 15 h au cours de laquelle un lave-auto sera organisé afin d’aider Charly à amasser des fonds, alors qu’il y aura aussi vente de hot-dogs et de boissons rafraichissantes sous le chapiteau.

Bienvenue à tous et merci à l’avance pour Charly!