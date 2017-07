Laurie Jussaume représentera le Canada aux Championnats du monde sur piste juniors en Italie

Crédit photo : Courtoisie

La cycliste Laurie Jussaume fait sa marque en traversant à toute vitesse les pistes et les routes, mais on dirait qu’à l’image du regretté Marco Pantani, elle grimpe les plus hauts sommets à vélo avec une déconcertante facilité tellement son ascension est fulgurante!

Il y a quelques semaines, Cyclisme Canada a dévoilé l’identité des 13 athlètes qui représenteront le Canada aux Championnats du monde sur piste juniors qui se dérouleront à Montichiari, en Italie, du 23 au 27 août prochain. Pour la deuxième fois en autant d’années, le nom de la Contrecoeuroise de 17 ans figurait parmi ce peloton d’élite.

Les meilleurs cyclistes juniors au pays participeront à un camp d’entraînement du 6 au 16 août au Centre national de cyclisme à Milton, en Ontario, avant de quitter pour l’Italie le 17 août. L’entraîneur national de l’équipe d’endurance féminine sera Craig Griffin.

« Je suis heureux de guider nos meilleurs espoirs juniors en Italie cet été. C’est très excitant pour Cyclisme Canada, pour nos programmes et pour nos athlètes puisqu’on continue à bâtir le programme de piste. Je m’attends à de très bons résultats de la part de ces athlètes, en particulier l’équipe de poursuite féminine par équipes, qui a terminé 4e en 2016. Ce sera le même groupe d’athlètes que l’année dernière, donc on s’attend à une meilleure performance. Ce sera une expérience très enrichissante pour tout le monde, incluant moi-même et les autres entraîneurs qui préparent présentement les athlètes. Nous avons beaucoup de talent et on espère terminer parmi le top 6 à plusieurs reprises et remporter quelques médailles avant qu’ils évoluent dans les rangs élites », a mentionné l’entraîneur.

Campagne de financement

Toutefois, ce grand rêve est très exigeant au plan monétaire pour la talentueuse athlète et sa famille. C’est pourquoi la Contrecoeuroise espère avoir de nouveau l’appui de la communauté par le biais de la page web de sa campagne de financement : https://makeachamp.com/fr/lauriejussaume

« L’an dernier, j’ai eu l’immense privilège de participer, sous les couleurs de l’équipe canadienne, aux deux plus importantes compétitions auxquelles il est possible de prendre part dans ma catégorie (junior): les Championnats du monde sur piste (en Suisse) et les Championnats du monde sur route (au Qatar) », indique-t-elle.

« Cette année, j’aurai l’honneur de représenter à nouveau le Canada lors des Championnats du monde sur piste qui auront lieu en Italie à la fin du mois d’août. Ce grand privilège a cependant un coût, puisque les athlètes doivent débourser tous les frais associés à ce projet (environ 8 000 $). C’est pourquoi j’ai besoin de votre précieuse collaboration. Sans votre aide, il me serait impossible de vivre cette belle aventure. Merci de faire la différence dans mon parcours vers l’excellence sportive! »