Laurie Jussaume passe chez les séniors

Après avoir connu une année 2017 exceptionnelle et soufflé ses 18 bougies, la cycliste de Contrecœur, Laurie Jussaume, passe à une autre étape. Elle compétionnera au niveau senior.

« C’est ma première année dans la catégorie Élite. C’est une nouvelle étape, et un gros «step» pour moi. Mais en même temps, puisque j’ai eu la chance de participer à plusieurs compétitions internationales, je pense que je suis bien préparée pour évoluer dans cette catégorie », confie la cycliste au cours d’une entrevue accordée à La Relève.

2017 a été la meilleure année sur le plan sportif pour l’athlète. Elle a remporté le titre de championne du Canada dans la catégorie junior, et s’est classée au 6e rang lors du championnat mondial en Italie, en poursuite individuelle. La Contrecoeuroise a fracassé le record canadien. Elle a également bien commencé 2018 en décrochant avec ses coéquipières la médaille de bronze à la Coupe du monde sur piste disputée à Minsk, en Biélorussie.

Que s’attend-elle de 2018 ? « C’est difficile de répondre, car je ne sais pas où je me situe au niveau élite. Je crois qu’au cours des premières années, je vais acquérir de l’expérience et continuer à me bâtir en tant qu’athlète. Je vais essayer de continuer à me démarquer, et c’est certain que je vais toujours viser le meilleur de moi-même et les podiums.»

Depuis l’automne dernier, elle fait partie du programme NextGen « Endurance piste, et pour prochaine génération » de Cyclisme Canada. Il s’agit d’un programme qui vise à fournir aux athlètes un niveau élevé de soutien pour les aider à progresser et à se développer de façon optimale, afin de performer au niveau international. « Je me sens très choyée de faire partie de cette formation», souligne-t-elle.

Les Jeux olympiques

Présentement dans l’équipe de développement de ce programme, la prochaine étape sera pour Laurie de faire partie de l’équipe olympique. La cycliste qui a commencé sur le circuit des compétitions à l’âge de 8 ans caresse le rêve olympique.

Elle vise de façon réaliste les Olympiques de 2024, et, si tout va bien, peut-être ceux de 2020. Elle s’entraîne au moins 20 h par semaine au vélodrome de Milton, en Ontario.

Laurie qui a pratiqué plusieurs sports aime le cyclisme parce que « c’est un sport stratégique qui requiert de l’habileté et de l’endurance.»

Médaille de l’Assemblée nationale

Le député de Verchères, Stéphane Bergeron, lui a remis, le 8 avril dernier, la prestigieuse Médaille de l’Assemblée nationale, « afin de souligner sa brillante carrière sportive, qui ne cesse d’impressionner et qui la porte vers les plus hauts sommets de sa discipline, et ce, bien au-delà de nos frontières, faisant d’elle une source de fierté et d’inspiration pour la population de notre circonscription, particulièrement des jeunes qui suivent ses traces.

« Ce fut une belle surprise. Ça démontre à quel point la communauté me soutient. C‘est un très bel honneur», a commenté la cycliste.

La remise s‘est effectuée alors qu’elle agissait à titre de présidente d’honneur lors du dévoilement des nouvelles couleurs et de la nouvelle garde-robe du Club cycliste Dynamiks de Contrecœur.