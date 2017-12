Laure Frappier (1951–2017) « Tu es une personne importante dans ma vie »

Crédit photo : Courtoisie

Chacune et chacun se souviendra de la persévérance, de l’attitude positive, de la créativité et de la personne d’action qu’était Laure Frappier.

Citoyenne de Varennes, retraitée de l’enseignement à la suite de la perte permanente de la vue et consciente depuis toujours des besoins comme des difficultés que rencontrent les femmes, Laure Frappier initie puis co-fonde, en 2003, Contact’L de Varennes, un organisme qui vise à briser l’isolement des femmes, surtout des aînées, des femmes handicapées et des femmes immigrantes de Varennes et des environs.

L’engagement bénévole de Laure Frappier, dans sa communauté et auprès des femmes autant que ses réalisations citoyennes lui mérite plusieurs reconnaissances, notamment :

– Médaille de l’Assemblée nationale

– Hommage du conseil municipal de Varennes

À 66 ans, Laure Frappier tire sa révérence ce 9 décembre 2017 à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.

Elle laisse dans le deuil son époux, Serge Martin, qui a appuyé et soutenu tous ses projets près de 47 ans. Elle laisse aussi dans la peine ses fils Gabriel (Amélie Duchesneau) et Francis (Anne-Marie Boisvert), ses petits-enfants : Maya, Eva, Nelly et Elliot, ses frères et sa sœur : François (Colette Plamondon), Jacinthe (Jacques Laurendeau), Jean-Pierre (Johanne Boivin), sa belle-sœur Suzie Martin (Guy Marcotte), ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que toutes les femmes et les hommes qui ont eu le privilège de la connaître et d’être à ses côtés dans son parcours de vie.

Les funérailles auront lieu à la Basilique Sainte-Anne, le 20 janvier 2018, à 13h. Au lieu de fleurs, un don à Contact’L de Varennes sera grandement apprécié.