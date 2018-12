L’atmosphère sera gonflable au centre multisports régional

Une grosse fête pour les enfants du 3 au 5 janvier

Le Centre multisports régional (CMR) sera l’hôte d’un grand rassemblement familial durant la période des Fêtes. L’ATMOSPH’AIR GONFLABLE se tiendra pendant trois jours, du 3 au 5 janvier 2019.

Plus de 8 000 mètres carrés seront aménagés pour amuser les familles. Les terrains synthétiques seront occupés par une trentaine de structures gonflables que ce soit pour sauter, grimper, glisser et se défier entre amis ou en famille, explique Alexandre Veillette, du CMR.

Les structures gonflables présentes conviennent autant aux jeunes enfants qu’à leurs parents. On y retrouvera des olympiades, des parcours avancés, des parcours moteurs, du maquillage, une foire alimentaire et sans oublier le Titan 5D, une attraction qui sort de l’ordinaire et unique au Québec avec de nombreux parcours virtuels et des effets spéciaux (pluie, neige, vent, chaleur, 3D, siège qui bouge, etc.).

Les organisateurs, soit le CMR qui appartient aux villes de Sainte-Julie, Saint-Amable et Varennes, souhaitent attirer 5000 participants. L’activité n’est pas gratuite, et les tarifs prévente jusqu’au 20 décembre sont de 10,99 $ (enfants) et 3,99 $ (adultes).