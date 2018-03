L’Association du Bloc Québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères appuie unanimement Martine Ouellet

Crédit photo : Courtoisie

L’Association du Bloc Québécois de la circonscription de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères s’est réuni d’urgence jeudi dernier pour faire le point sur les récents événements concernant le caucus des députés à Ottawa. C’est à l’unanimité que l’exécutif s’est rangé derrière Martine Ouellet, et par le fait même, du côté de leur député.

L’Association de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères est composé de dix membres dont la plupart a soutenu le député Barsalou-Duval depuis sa campagne en 2015, pour ensuite former l’instance locale après l’élection. Le député se dit chanceux d’avoir un exécutif dont la priorité centrale de son engagement est l’indépendance du Québec.

« Ce sont des militants exceptionnels, qui consacrent temps et effort à la bonne marche de la circonscription. Ils ne comptent pas leurs heures et travaillent avec constance depuis le début. Je me considère chanceux d’être si bien entouré, » a déclaré le député Xavier Barsalou-Duval.

« Le Bloc Québécois est un parti qui vise l’indépendance et donc, la défense des intérêts des Québécoises et des Québécois. C’est un parti rassembleur pour tous ceux et celles qui veulent faire advenir la République du Québec. Nous allons toujours œuvrer en ce sens. Pour faire l’indépendance, il faut additionner et relever les défis que représentent parfois nos différences, » a déclaré le président de l’instance locale, M. Jean-Marcel Duval.

C’est à regret que les membres de l’exécutif ont observé le départ des députés démissionnaires, qu’ils invitent fortement d’ailleurs, à revenir au bercail. Pour eux, il importe que ceux qui ont les mêmes objectifs travaillent ensemble. De plus, ils réitèrent le fait que madame Ouellet a été élue démocratiquement et qu’elle jouit de la faveur des membres tout comme des instances du Bloc Québécois.

« Notre chef incarne avec passion les orientations qui sont à la source même de notre engagement politique, soit la promotion de son indépendance qui inclut la défense des intérêts de la nation québécoise, » a conclu Xavier Barsalou-Duval.