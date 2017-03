L’assemblée publique à Sainte-Julie en bref

Crédit photo : iStock

Voici un résumé de la séance publique régulière tenue le 7 mars dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

Le conseil a rappelé que les limites de vitesse ont été modifiées sur la rue de Vendôme et l’avenue Jules-Choquet depuis le 13 mars dernier. La zone de 30 km/h sur la rue de Vendôme a été prolongée afin de sécuriser la circulation dans les portions courbes de la rue entre le parc et le passage piétonnier. De plus, une zone de 30 km/h a été ajoutée sur l’avenue Jules-Choquet entre les rues Daigneault et Robert, soit le long du parc Jules-Choquet, et la vitesse est réduite à 40 km/h sur l’avenue Jules-Choquet entre la rue Principale et la rue Robert et entre la rue Daigneault et le chemin du Fer-à-Cheval. La Ville a officialisé ces nouvelles limites de vitesse par l’adoption d’un règlement à la séance extraordinaire du conseil municipal du 12 décembre 2016.

Les élus ont convenu de créer un poste temporaire de lieutenant-instructeur à temps partiel au Service de sécurité incendie et ils ont autorisé le directeur du Service de sécurité incendie et le directeur du Service des ressources humaines à signer l’entente à intervenir avec l’Association des pompiers de Sainte-Julie (SCFP-Section locale 5134).

La Ville a signifié à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) son intérêt pour le plan municipal d’emplois des jeunes des centres jeunesse et, par conséquent, elle réserve un emploi étudiant pour ce programme.

Le conseil a accordé à la compagnie Excavation Civilpro le contrat pour les travaux de réaménagement d’aires de jeux et de sentiers dans un secteur du parc Jules-Choquet pour un montant révisé de 695 983,92 $, toutes taxes incluses.

Communautaire

En ce qui a trait au secteur communautaire, la Municipalité a autorisé la tenue de six routes payantes pour l’année 2017, soit une pour chacun des organismes suivants : Alliance Taekwondo Rive-Sud, Association du hockey mineur, Club de soccer de Sainte-Julie, Association de ringuette, 57e groupe scout de Sainte-Julie, les Fines Lames et la Maison des jeunes.

Le conseil a également versé une aide financière de 4 000 $ à l’organisme Symposium Art et Passion de Sainte-Julie afin de défrayer en partie les frais reliés à la tenue de l’événement « Du cœur à l’art » qui aura lieu du 2 au 4 juin prochains. Cette aide financière sera attribuée en deux versements, soit 3 000 $ avant la tenue de l’événement et 1 000 $ après l’activité, à la suite du dépôt de la reddition de compte.

Les élus ont remis une aide financière de 1 000 $ à Entre Ailes Sainte-Julie pour souligner la Journée internationale des femmes 2017 et le 25e anniversaire du centre Entre Ailes.

Travaux et règlements

Le conseil a accordé un mandat pour les services professionnels d’ingénierie relatifs à la surveillance des travaux de réfection des infrastructures sur les rues Savaria, Gauthier, Provost et Décarie à la firme Groupe-Conseil Génipur pour une somme de 129 714,80 $, taxes incluses.

La Ville a aussi donné un mandat pour les services professionnels d’ingénierie pour la surveillance des travaux de réfection des infrastructures à divers endroits à la firme G & S Consultants pour la somme de 139 395,69 $, taxes incluses.

Les élus ont annoncé qu’à une séance ultérieure, ils adopteront un règlement pour amender le règlement de zonage afin d’ajouter des normes de superficie maximale pour les usages commerciaux dans le secteur du nouveau terminus.

Lors de la séance du 7 mars dernier, le conseil a adopté des règlements pour : amender le règlement de zonage afin d’y apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou précisions d’ordre général, technique ou administratif en vue d’une meilleure compréhension et application dudit règlement (bill omnibus); amender le Règlement sur les usages conditionnels afin d’ajouter des dispositions réglementaires concernant l’usage « 5821 – Établissement avec service de boissons alcoolisées (Bar) » dans le secteur du nouveau terminus; amender le Règlement relatif à la démolition d’immeubles sur le territoire de la Ville de Sainte-Julie afin de modifier le pourcentage de superficie de plancher d’un immeuble assujetti à une démolition.