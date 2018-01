L’assemblée publique en bref à Sainte-Julie

Crédit photo : Archives

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 23 janvier dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a fait part des grandes lignes des projets qui se dérouleront au cours des douze prochains mois, soit l’actualisation de la planification stratégique 2012-2022, la mise en place d’une démarche visant l’atteinte du statut de ville intelligente et l’adoption d’une politique culturelle. Aussi, plusieurs travaux seront entrepris, incluant la réfection du boulevard Armand-Frappier (entre le chemin du Fer-à-Cheval et de Grenoble), de la rue Nobel ouest (entre Fer-à-Cheval et Raymond-Blais), du boulevard des Hauts-Bois (en direction est) et de la rue Principale (entre montée Sainte-Julie et Décarie). La ville veut aussi réaménager le parc du Sorbier et installer des jeux d’eau au parc Joseph-Véronneau, entre autres.

• Le conseil a rendu hommage au drapeau du Québec afin de souligner le fait qu’il y a 70 ans, le 21 janvier 1948, le drapeau fleurdelisé était hissé au sommet de la tour centrale du parlement après avoir reçu le statut de drapeau officiel du Québec.

• À la suite de l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020, la Ville a confirmé l’affectation de sommes pour le financer, soit 78 100 $ provenant du budget des activités de fonctionnement et 62 500 $ provenant du fonds de parcs et terrains de jeux.

• Sainte-Julie a autorisé un emprunt temporaire de 570 000 $ pour payer le coût des travaux de réfection du parc du Sorbier et ce par voie de découvert de compte et au besoin seulement.

• Étant donné que la Ville est admissible à une subvention de 12 000 $ en vertu du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal du ministère des Transports, le conseil municipal a convenu d’affecter cette subvention aux travaux de gravelage ayant été effectués sur la rue Charlebois pour un montant total de 26 395,56 $.

• Les élus ont versé les aides financières suivantes : 35 550 $ à la Maison des jeunes pour l’année 2018, payable en deux versements égaux en janvier et juin; 4 000 $ à l’organisme Symposium Art et Passion afin de défrayer, en partie, les frais reliés à la tenue de l’événement « Du cœur à l’art » qui aura lieu du 1er au 3 juin; 277 554 $ au Centre de la culture et du sport en quatre versements égaux, soit aux mois de janvier, avril, juillet et octobre, afin d’offrir des activités aquatiques à tarifs abordables pour la clientèle jeunesse; 181 380 $ au Centre de la culture et du sport en janvier 2018 afin d’aider au paiement des dépenses reliées aux opérations courantes, à l’entretien des bassins d’eau et du bâtiment ainsi qu’aux frais de financement de l’immeuble; 2 550 $ à huit jeunes athlètes pour subvenir, en partie, à leurs frais de participation à des événements sportifs.

Règlements et projets de règlement

• Le conseil a annoncé son intention d’adopter des règlements à une séance ultérieure pour : modifier la grille des usages et des normes dans le secteur du projet Blüm (anciennement projet Azur) en réduisant la marge fixe arrière minimale d’un bâtiment, en augmentant le nombre maximal de cases de stationnement permis à l’extérieur, en réduisant la proportion de cases de stationnement requise pour les visiteurs et en ajustant la réglementation visant le revêtement de toiture. Ce règlement vise aussi à permettre l’utilisation de murs rideaux comme matériau de revêtement extérieur pour l’ensemble des usages résidentiels multifamiliaux et d’habitation collective du territoire. Une séance de consultation publique se tiendra le 12 février à 19 h 30 à l’hôtel de ville.

• Sainte-Julie a aussi adopté les seconds projets de règlement suivants pour : permettre, selon certaines conditions, les postes de taxi dans le cadre du travail à domicile; permettre que les activités artisanales ou artistiques complémentaires à l’usage résidentiel, en zone agricole, puissent occuper la totalité de la superficie du sous-sol d’une résidence; permettre dans le secteur de la rue Léonard-De Vinci les activités de « fondations et organismes de charité » à titre d’usage spécifiquement permis, et ce, à des fins de bureaux seulement; ajuster les normes relatives au lotissement, spécifiquement quant au frontage minimal requis d’un terrain intérieur pour un usage de la classe C3 : Hébergement, dans le secteur du nouveau terminus; autoriser les usages dont l’activité principale est la danse, les bars à spectacles et les salles de danse et discothèques (sans nudité), en plus des bars, dans le secteur de la rue Léonard-De Vinci; intégrer des dispositions relatives aux usages artisanaux et artistiques à l’intérieur d’un bâtiment accessoire en zone agricole, tout en préservant la quiétude du secteur concerné.

• Le conseil a adopté des règlements pour : modifier les dispositions relatives aux agrandissements et parties de bâtiments érigées sur pieux ou piliers au second étage; payer le coût des travaux de réfection du boulevard des Hauts-Bois au montant de 1,7 M $; adopter le Code d’éthique et de déontologie des élus révisé; payer le coût des travaux d’investigation, de mesure et de réhabilitation de réseaux au montant de 310 000 $; prescrire les redevances exigibles pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques. Ces redevances s’appliquent aux sites de remblai qui nécessitent l’octroi par la Ville d’un permis pour des quantités de remblai supérieures à 10 000 mètres cubes. (Mention de source : ville de Sainte-Julie)