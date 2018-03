L’assemblée publique en bref à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 13 mars dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a accepté de signer une entente de contribution financière entre la Ville et le Centre de recherche industrielle du Québec pour la réalisation d’un projet pour améliorer l’efficacité des étangs aérés.

• Les élus ont décrété que l’absence du conseiller André Lemay aux séances du conseil municipal pour des raisons de santé et pour une durée indéterminée n’entraîne pas la fin de son mandat et ne cause aucun préjudice aux citoyens de la municipalité et du district du Moulin.

• Dans le cadre du Plan vert, le conseil a décide d’entériner un contrat de service de 14 141,93 $, taxes incluses, entre la Ville et Alvéole Montréal, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour un projet d’implantation de ruches en milieu urbain.

• Bell loue à la Ville une parcelle du terrain située au 90, rue de Murano afin d’y maintenir une tour de télécommunication sans fil et, étant donné que le bail arrive à échéance, le conseil a accepté de signer le nouveau bail entre les deux parties.

• Les élus ont proclamé le mois d’avril Mois de la jonquille et encouragent la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

• La Ville versera les aides financières suivantes : 500 $ à l’Association des pompiers de Sainte-Julie pour sa participation au tournoi de hockey au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés; 500 $ au Carrefour jeunesse emploi Marguerite-d’Youville pour le projet de Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Sainte-Julie; 2 221,65 $ à L’Envolée centre d’action bénévole pour l’achat d’un défibrillateur; 2 000 $ à l’organisme Je bouge avec mon doc! pour lui permettre de diversifier les activités offertes dans le cadre de son édition 2018.

• Sainte-Julie s’est engagée à démontrer au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) que des débits équivalents ou supérieurs aux débordements ont été éliminés par des travaux correctifs à la suite de l’évaluation d’un projet apportant de nouveaux débits au réseau sanitaire.

• Le conseil a accepté les soumissions suivantes pour le remplacement d’arbres à divers endroits ainsi que des frênes qui ont été abattus : Pépinière Jardin 2000 pour 30 405,14 $; Pépinière Y. Yvon Auclair et fils pour 21 753.27 $; Pépinière Abbotsford pour 8 564,64 $; Pépinière Cramer pour 20 229,85 $.

• Les élus ont autorisé une dépense supplémentaire de 82 061,71 $ au contrat déjà adjugé à la compagnie B. Frégeau et Fils pour compléter les travaux de réaménagement de l’espace urbain sur la rue Principale et le boulevard Saint-Joseph dans le secteur du Vieux-Village et modifie les résolutions 16‑378 et 16‑379 en conséquence.

• Le conseil a procédé à la reconnaissance de l’organisme Pickleball Ste-Julie selon la classification « Organisme adulte ».

• Les élus ont autorisé la tenue de cinq routes payantes pour l’année 2018 aux organismes suivants : Clé des Champs – samedi 14 avril; Fines Lames – samedi 26 mai; Club de soccer – samedi 7 juillet; Club de patinage artistique – samedi 29 septembre; Association de ringuette – samedi 10 novembre.

Règlements et projets de règlement

• Le conseil a approuvé un second projet de règlement pour créer une nouvelle zone agricole à l’entrée du projet résidentiel intégré du Sanctuaire de la Vallée du Richelieu, plus précisément à l’angle de la montée des Quarante-deux et du chemin du Golf, et d’ajouter une nouvelle grille des usages et des normes.

• Les élus ont adopté des règlements pour : modifier la grille des usages et des normes dans le secteur du projet Blüm (anciennement projet Azur) en réduisant la marge fixe arrière minimale d’un bâtiment, en augmentant le nombre maximal de cases de stationnement permis à l’extérieur, en réduisant la proportion de cases de stationnement requise pour les visiteurs et en ajustant la réglementation visant le revêtement de toiture. Ce règlement vise aussi à permettre l’utilisation de murs rideaux comme matériau de revêtement extérieur pour l’ensemble des usages résidentiels multifamiliaux et d’habitation collective du territoire; amender le Règlement 1121 pour payer le coût des travaux de réfection et de construction de bordures et de trottoirs et d’aménagement de pistes cyclables ainsi que les frais contingents de 525 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin pour une somme ne devant pas excéder ce même montant; amender le Règlement 1122 pour payer le coût des honoraires professionnels d’ingénierie concernant les travaux d’aménagement dans le parc N.-P.-Lapierre et les honoraires professionnels et le coût des travaux d’aménagement de l’aire de jeux au parc Yves-St-Arneault ainsi que les frais contingents de 210 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin pour une somme ne devant pas excéder ce montant. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Actualités julievilloises

• La Ville est à la recherche d’artistes qui souhaitent offrir des prestations lors de la prochaine saison du Marché public de Sainte-Julie qui se déroulera du 14 juin au 13 septembre 2018.

• La bibliothèque tiendra un café citoyen le 25 mars prochain sur le thème de l’intelligence artificielle. Il s’agit d’une rencontre organisée par l’Université de Montréal.

• Le concours de photographies de la Ville, volet printemps, se tiendra du 4 avril au 24 mai 2018.

• Êtes-vous inscrit au Défi Santé? La Ville offrira plusieurs belles activités durant cette période. Cela débute par un méga workout familial qui se tiendra devant l’école secondaire du Grand-Coteau, le dimanche 25 mars de 10 h 30 à 11 h 30.

• Le Comité des politiques citoyennes de la Ville de Sainte-Julie est à la recherche d’un nouveau membre bénévole. Ce comité est formé d’élus, de citoyens, de fonctionnaires et de représentants d’organismes du milieu. Il effectue notamment le suivi du plan d’action de la politique familiale, du plan d’action de Municipalité amie des enfants, du plan d’action de Municipalité amie des aînés et de la politique de saines habitudes de vie. Le membre du comité recherché doit : être parent et résident de Sainte-Julie; être disponible pour assister à des réunions régulières en soirée (aux deux mois) et à des rencontres spéciales, au besoin; être intéressé par les questions touchant la famille et les aînés; exercer son rôle en toute neutralité et orienter ses interventions au profit de l’intérêt collectif. Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au Service du greffe d’ici au 30 mars 2018.