L’assemblée publique en bref à Sainte-Julie

Crédit photo : iStock

Voici la deuxième partie du résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 13 février dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a nommé les personnes suivantes à titre de membre non permanent (citoyen) au sein du Comité Ville intelligente pour un premier mandat de deux ans se terminant le 1er mars 2020, soit Sébastien Berteau, Johanne Fournier, Serge Cormier, Maxime Gil-Blaquière, Pierre-Olivier DesMarchais et Alain McKenna.

• La Ville a signifié à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) son intérêt pour le plan municipal d’emplois des jeunes des centres jeunesse et, par conséquent, elle a réservé un emploi étudiant pour ce programme.

• Compte tenu de l’existence du Programme d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal du gouvernement du Québec, le conseil a donné son accord pour évaluer la possibilité de créer un service d’évaluation municipale régional pour l’ensemble du territoire de la MRC.

• Les élus ont appuyé le dépôt de la candidature du Service de sécurité incendie de Sainte-Julie pour le Prix Me Cyrille Delâge 2018.

• Le conseil a accordé le contrat pour la fourniture et la livraison d’un balai de rue neuf à la compagnie Cubex pour un montant de 235 697,60 $ et a autorisé une dépense pour le lettrage au montant de 400 $.

Signalisation

• La Ville a pris la décision d’installer des nouveaux panneaux de signalisation pour améliorer la sécurité sur certaines rues :

– « Stationnement interdit » de chaque côté de la rue Lamoureux, devant les numéros civiques 271 et 276, les numéros civiques 345 et 348, et les numéros civiques 464, 466 et 441;

– « Stationnement interdit » à 10 m en amont et 5 m en aval des entrées/sorties des deux stationnements des Villas Lussier;

– « Stationnement interdit » à l’intérieur de la seconde courbe située sur la rue du Ponceau, soit devant et en marge latérale du numéro civique 921;

– « Stationnement interdit » à l’intérieur de la courbe située devant les numéros civiques 369 et 385, rue de Normandie;

– « Passage pour piétons » à chaque extrémité du nouveau passage sur la rue Olivier-Guimond et panneaux « Stationnement interdit » à 10 m en amont et 5 m en aval de chaque extrémité de ce même passage pour piéton;

– « Sens unique » sur chacun des quatre coins de la place Denise-Pelletier et de l’îlot central, aux intersections de la rue Denise-Pelletier, de façon à ne permettre la circulation que dans le sens antihoraire sur la dite place, de même que des panneaux « Entrée interdite » à la sortie du sens unique, sur chacun des deux coins de la place Denise-Pelletier et de l’îlot central (devant le numéro civique 740) et des panneaux « Stationnement interdit » sur chacun des coins de l’îlot central qui font respectivement face aux numéros civiques 726 et 728;

– « Arrêt interdit en tout temps, excepté poste deux minutes » sur la rue Pierre-De Coubertin sur une distance de 12 m devant la boîte postale située à proximité de l’intersection avec la rue Louis-Pasteur;

– « Arrêt interdit en tout temps, excepté poste deux minutes » sur la rue Borduas, sur une distance de 12 m devant la boîte postale, face au numéro civique 1872, côté impair;

– « Arrêt obligatoire » et panneaux de « Stationnement interdit » à divers endroits dans le Quartier Lumicité;

– « Passage pour piéton » à l’extrémité du passage piétonnier, du côté de la rue de Versailles, et panneaux « stationnement interdit » à 10 m en amont et 5 m en aval de l’extrémité du passage piétonnier, du côté de la rue de Versailles;

– Panneau de direction des voies sur la rue Principale, à proximité de l’intersection avec le boulevard Saint-Joseph. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Rappel

• La collecte de sang de la mairesse se déroulera le mercredi 28 février de 10 h à 20 h au Centre communautaire (550, boul. Saint-Joseph).

• Les offres d’emplois étudiants à Sainte-Julie pour la saison estivale sont disponibles sur le site Internet de la Ville.

• Le Théâtre du Grand Monde, un organisme sans but lucratif de Sainte-Julie, présentera la pièce Célimène et le Cardinal du 7 au 10 mars prochain à l’école secondaire. Les profits seront versés à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.

• Les usagers de la bibliothèque sont invités à répondre à un court sondage concernant leur satisfaction face aux services qu’ils reçoivent. En y participant, il est possible de gagner un chèque cadeau d’une valeur de 50$ offert par la coopérative des Librairies indépendantes du Québec (échangeable dans n’importe quelle librairie membre de la LIQ).