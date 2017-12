L’assemblée publique à Sainte-Julie en bref

Crédit photo : iStock

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 5 décembre dernier en la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Bien que le stationnement de nuit sur rue soit interdit à Sainte-Julie entre 2 h et 7 h du 1er décembre au 31 mars, deux exceptions s’appliquent pour l’hiver 2017-2018 : 1-Les automobilistes peuvent acheter une vignette au coût de 50 $ pour se stationner sur leur rue sauf lors d’opérations; 2-Les automobilistes peuvent se stationner sur les tronçons autorisés et balisés par une signalisation indiquant que le stationnement y est permis en tout temps, sauf de 8 h à 10 h. Pour officialiser ces alternatives, le conseil modifie sa réglementation en conséquence.

• Le conseil proclame le 6 décembre la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

• Les élus autorisent la signature d’un protocole d’entente relatif à l’aménagement d’une patinoire temporaire dans le parc des Tuileries pour l’hiver 2017-2018.

• Le conseil accorde une aide financière de soixante heures de glace, au taux horaire de 72,33 $, taxes incluses, pour un total de 4 339,80 $, à l’Association du hockey mineur de Sainte-Julie pour l’organisation du tournoi provincial Atome. Le conseil accorde également des aides financières totalisant 2 800 $ à plusieurs jeunes athlètes de la municipalité.

Règlements et projets de règlement

• La Ville annonce son intention d’adopter des règlements pour : modifier le règlement 1 165 relatif à la démolition d’immeubles sur le territoire de Sainte-Julie afin de prévoir que quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation du comité de démolition ou à l’encontre des conditions d’autorisation est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $; amender le règlement 1198 sur l’instauration du programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées-Ville de Sainte-Julie afin de modifier le montant maximal de la subvention pouvant être accordée par la Municipalité dans le cadre du programme de rénovation des maisons lézardées en le faisant passer de 36 000 $ à 24 000 $; payer le coût des travaux de construction et de réfection de bordures, trottoirs, pavage et de pistes cyclables à divers endroits ainsi que les frais contingents; adopter le Règlement 1205 relatif au colportage qui ne permettra désormais qu’aux organismes à but non lucratif et aux organismes ou clubs sociaux locaux poursuivant des buts charitables, religieux, culturels ou sportifs, de solliciter des personnes à leur domicile ou à leur commerce afin de vendre une marchandise ou d’offrir un service ou de solliciter un don.

• Le conseil a adopté des règlements pour : modifier le règlement interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes pour remplacer l’expression « commerce de détail » par l’expression « commerce » et de définir quels sont les commerces éligibles à l’application, c’est-à-dire des commerces dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises et des services; financer des travaux de construction d’une aire de jeux d’eau, incluant les accessoires, dans le parc Joseph-Véronneau; financer des travaux de réfection d’une partie de la rue Nobel; permettre, sur le transfert de tout immeuble situé sur le territoire, un taux de 2,5 % aux fins du calcul du droit de mutation immobilière pour la tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Ainsi, pour une transaction de 600 000 $, le droit de mutation passera de 7 500 $ à 8 500 $, et pour une transaction de 3 000 000 $, le droit de mutation passera de 43 500 $ à 68 500 $. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

La Ville intelligente, cela vous intéresse?

Le conseil municipal veut faire de Sainte-Julie une ville intelligente. Bien que les élus ont déjà accompli plusieurs réalisations qui s’inscrivent dans cette optique, il reste encore du travail à faire pour que la Ville atteigne ce statut officiellement. Étant donné que le conseil tient à faire de cette démarche un processus participatif, ses membres ont décidé de mettre sur pied prochainement un comité dédié à ce dossier en y réunissant des élus, des gestionnaires municipaux et des citoyens. La Ville recherche donc des citoyens intéressés à participer bénévolement au Comité de la Ville intelligente qui se rencontrera à quelques reprises par année et ce, en journée durant la semaine. Toutes les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae et une lettre de motivation au Service du greffe avant le 7 janvier à 23 h 59.