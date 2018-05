L’assemblée publique à Sainte-Julie en bref

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 8 mai dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Les élus ont annoncé leur intention de mettre fin à l’entente de services – Gestion animalière et opération de la fourrière municipale à son échéance, le 31 décembre 2018, car la Ville considère que la gestion animalière et l’opération de la fourrière municipale seraient plus efficacement gérées par une régie intermunicipale à mettre en place avec d’autres organisations municipales de la région.

• Le conseil a proclamé la Semaine québécoise des familles du 14 au 20 mai ainsi que la Journée internationale de la famille le 15 mai. Il invite les citoyens à participer aux activités organisées à cet effet. Il a aussi décrété le samedi 16 juin comme étant Journée du jardin à Sainte-Julie et encourage les gens à prendre part aux activités en lien avec cet événement.

• La Ville de Sainte-Julie recevra une aide financière dans le cadre du programme Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du ministère des Transports pour la réalisation de travaux d’amélioration de la rue Nobel, et le conseil a autorisé la signature d’une entente à cet effet.

• La Municipalité a mandaté l’étude Drolet, huissiers de justice, pour tenir l’encan public le samedi 9 juin prochain à 10 h, aux ateliers municipaux situés au 100, rue de Murano.

Aides financières et excédents

• Le conseil a accordé les aides financières suivantes : 500 $ à l’école secondaire du Grand-Coteau pour la participation des élèves du profil guitare au festival Rythmes International et au Festival des harmonies et orchestres symphoniques de Sherbrooke; 400 $ à Dave Richer dans le cadre de sa sélection pour participer au programme de l’Équipe du Québec de boccia pour la saison 2018; un total 4 900 $ en subventions individuelles à 27 jeunes athlètes; une aide financière de 40 heures de glace au Club de patinage artistique pour la compétition Invitation au taux horaire de 72,34 $, taxes incluses, pour un total de 2 893,60 $, ainsi qu’une aide financière de vingt heures pour la quarantième édition de la Revue sur glace, au même taux horaire, pour un total de 1 446,80 $; 7 909,40 $ à l’Association du hockey mineur de Sainte-Julie pour la saison 2017-2018.

• Les élus ont viré un montant de 3 463 540 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté pour les réserves suivantes: excédent de fonctionnement affecté – immobilisations 1 788 000 $; excédent de fonctionnement affecté – rachat de la dette 500 000 $; excédent de fonctionnement affecté – éventualités 212 000 $; excédent de fonctionnement affecté – élections 50 000 $; excédent de fonctionnement affecté – espaces verts Le Sanctuaire 913 540 $.

• La Ville a accepté le renouvellement de la convention collective de travail de l’Association des pompiers de Sainte-Julie, SCFP section locale 5134, qui sera en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

• Le conseil a approuvé des demandes de dérogations mineures pour des immeubles du boulevard Armand-Frappier et la rue Paul-De Maricourt. Il a approuvé également des plans-concept de construction d’une nouvelle résidence sur le chemin du Fer-à-Cheval; de construction d’une station-service avec dépanneur sur la montée Sainte-Julie; de rénovation d’un bâtiment commercial sur la rue Léonard-De Vinci; d’agrandissement de bâtiments commerciaux sur la rue Léonard-De Vinci et la montée Sainte-Julie; d’affichage, de rénovation pour transformer un garage en pièce habitable; d’ajout d’un second étage pour une propriété de la rue de Grenoble; de démolition d’un immeuble de la montée Sainte-Julie; d’aménagement paysager ainsi que d’éclairage et d’installation d’un écran vert (mur acoustique) sur la montée Sainte-Julie.

Règlements et projets de règlement

• Les élus ont annoncé leur intention d’adopter des règlements pour : réduire la limite de vitesse à 60 km/h sur la rue Principale, entre la rue Bertrand et les limites de la municipalité de Saint-Amable et réduire la limite de vitesse à 30 km/h sur la rue Daigneault dans la zone du parc Jules-Choquet (un projet de règlement est aussi adopté à cet effet); augmenter le fonds de roulement de 250 000 $ pour le porter à 4 750 000 $ et approprier ce montant à même l’excédent de fonctionnement non affecté (un projet de règlement est aussi adopté à cet effet).

• Le conseil a adopté des règlements pour: payer le coût des services professionnels pour la préparation des études d’avant-projet et des plans et devis en lien avec la construction d’un centre communautaire ainsi que les frais contingents pour un montant de 845 000 $ et autoriser un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 845 000 $; payer le coût des services professionnels pour la préparation des études d’avant-projet et des plans et devis en lien avec la rénovation et la mise aux normes de l’hôtel de ville ainsi que les frais contingents pour un montant de 300 000 $ et autoriser un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 300 000 $. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Nouveau programme gratuit pour les piscines

Si vous avez une piscine à la maison, sachez qu’un tout nouveau programme gratuit vous est offert pour vous assurer qu’elle est sécuritaire : vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant avec des spécialistes qui viendront vérifier vos installations et vous conseiller au besoin pour améliorer la sécurité autour de votre piscine. C’est important, d’autant plus que la Société de sauvetage nous apprend que:

– Au Québec, on a déploré 45 décès par noyade dans des piscines durant une période de cinq ans (2010 à 2014) dont la majorité (87 %) a eu lieu dans des piscines résidentielles.

– Plus du tiers des noyades dans des piscines résidentielles au Québec concernent de jeunes enfants âgés de 1 à 4 ans.

– Dans 31 % des cas de noyade dans les piscines résidentielles, il n’y avait pas de clôture autour de la piscine et dans 41 % des cas, il n’y avait pas de barrière. Cela vaut donc la peine de consacrer 60 petites minutes à la sécurité de votre piscine. Les rendez-vous durent une heure et les places sont limitées. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)