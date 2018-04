L’assemblée publique à Sainte-Julie en bref

Crédit photo : Courtoisie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 10 avril dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Étant donné que la construction d’une troisième glace à l’aréna a connu des imprévus qui ont engendré des coûts supplémentaires importants, la Ville de Sainte-Julie a versé une aide financière de 125 000 $ au Centre de la culture et du sport.

• Le conseil a accordé le contrat pour les travaux de construction d’infrastructures urbaines de la phase « B » du projet résidentiel Quartier Lumicité, conjointement avec le promoteur Maisons Pépin, à la compagnie Excavation Civilpro, pour 514 437,85 $.

• Les élus ont octroyé à la compagnie Eurovia Québec Construction le contrat pour les travaux de réfection de diverses rues et de construction de trottoirs et de pistes cyclables à différents endroits, en retirant la section optionnelle de la rue Borduas, pour 1 665 399,38 $.

• La Ville a accepté le contrat pour l’achat de deux brise-glaces rotatifs neufs à la compagnie Centre Agricole J.L.D. pour 53 566,85 $.

• Le Comité d’embellissement horticole de la Ville de Sainte-Julie souhaite mettre en place un projet pilote pour l’aménagement et l’entretien d’une platebande à l’école du Moulin. Puisque cette initiative consiste notamment à faire participer les enfants inscrits aux camps de jour de la Ville, le conseil a approuvé le projet pilote à l’école du Moulin, pour la période estivale 2018, le tout conditionnellement à l’approbation de l’établissement scolaire.

• Le conseil a accepté deux demandes de dérogation mineure ainsi que des plans-concept de construction d’un bâtiment industriel (1111, rue Nobel); d’affichage (Catherine Rhéaume – Centre de beauté détente); de rénovation de la terrasse (La Petite école); d’agrandissement d’un bâtiment industriel (Novatech); de construction d’un bâtiment multifamilial (1477, rue Principale et Projet Vivacité); de construction d’une remise (propriété sur la rue de la Savane); de rénovation pour l’ajout d’un second étage (propriétés sur les rues des Fauvettes et Touchette); de construction (propriété sur la montée Sainte-Julie) et de construction du projet intégré du Sanctuaire de la Vallée du Richelieu.

• Les élus ont nommé la conseillère Amélie Poirier mairesse suppléante pour les mois de mai, juin et juillet prochains.

Règlements et projets de règlement

• Le conseil a annoncé son intention d’adopter, à une séance ultérieure, des règlements pour : financer les services professionnels de préparation des études d’avant-projet et des plans et devis pour la construction d’un centre communautaire pour 845 000 $; financer les services professionnels de préparation des études d’avant-projet et des plans et devis pour la rénovation et la mise aux normes de l’hôtel de ville pour 300 000 $.

• Le conseil a adopté des règlements pour : créer une nouvelle zone agricole A-811 à même la zone A-904 existante, à l’entrée du projet résidentiel intégré du Sanctuaire de la Vallée du Richelieu, plus précisément à l’angle de la montée des Quarante-deux et du chemin du Golf, et ajouter une nouvelle grille des usages et des normes afférentes à cette nouvelle zone; apporter des corrections, modifications, ajouts ou précisions d’ordre général, technique ou administratif en vue d’une meilleure compréhension et application du Règlement de zonage 1101; modifier le règlement pour payer le coût des travaux de construction et de réfection de bordures, trottoirs, pavage et de pistes cyclables à divers endroits, ainsi que les frais contingents, pour faire passer la dépense de 1 357 000 $ à 1 445 000 $ et pour faire passer le montant de financement provenant de la réserve d’immobilisations de 510 000 $ à 598 000 $. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Quelques actualités julievilloises en bref :

• Le Fonds Éco IGA tiendra sa traditionnelle distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie et de composteurs domestiques à coût réduit à Sainte-Julie le dimanche 29 avril.

• La paroisse Sainte-Julie accueillera un concert-bénéfice du Chœur de la montagne le dimanche 29 avril à 14 h 30 en l’église de Sainte-Julie située au 1686, rue Principale. Cet événement permettra de recueillir des fonds pour financer les rénovations de l’église. Les billets sont en vente au presbytère.

• La bibliothèque offrira des activités spéciales pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur le 23 avril de 13 h à 21 h.

• La MRC de Marguerite-D’Youville présentera une conférence sur l’Organibac, le service de collectes, l’herbicyclage, la biométhanisation, le compostage domestique, entre autres, le mercredi 2 mai à 19 h au pavillon Thérèse-Savard-Côté. C’est gratuit, mais il faut s’inscrire au préalable. À ce sujet, la population est invitée à découvrir le tout nouveau guide de gestion des matières résiduelles préparé par la MRC.

• La huitième édition de la Fête au Vieux-Village se tiendra le samedi 2 juin de 10 h à 16 h 30 (remis au 3 juin en cas de pluie). Toutes les entreprises de Sainte-Julie sont invitées à y participer. Elles ont jusqu’au 20 avril pour s’inscrire et les candidatures sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier inscrit.